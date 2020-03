Dominick Reyes et Jan Blachowicz se moquent du champion de l’UFC

Les prétendants aux poids lourds légers de l’UFC, Dominick Reyes et Jan Blachowicz, semblent plutôt amusés par le dernier incident juridique de Jon Jones.

Reyes (12-1 MMA, 6-1 UFC) et Blachowicz (26-8 MMA, 9-5 UFC), qui étaient apparemment dans une course de deux hommes pour déterminer le prochain défi pour Jones (26-1 MMA, 20- 1 UFC), a jeté une ombre supplémentaire sur le champion après son arrestation jeudi matin à Albuquerque, NM, pour de multiples chefs d’accusation, notamment pour conduite sous l’influence et utilisation négligente d’une arme à feu.

Le plus récent adversaire de Jones, Reyes, a pris des photos personnelles en vue de leur combat pour le titre en février à l’UFC 247, que Jones a remporté dans une décision vivement contestée. Reyes a évoqué l’histoire des accrochages de Jones avec la loi, donc le dernier épisode ne semble pas exactement le prendre par surprise (via Twitter):

C’est tellement incroyable que c’est presque risible! #sameoljon #somechamp #sad

Tout ce que nous pouvons faire, c’est prier pour cet homme. Ces démons sont réels, il l’a dit lui-même

Blachowicz en a également profité pour empiler Jones. Le combattant polonais, qui a remporté ses quatre derniers combats et qui sort un KO de premier tour de Corey Anderson en février alors que Jones était assis au bord de la cage, a poignardé le champion en fonction du moment de son arrestation (via Twitter):

Allez Jon, tu dois trouver un moyen plus intelligent de me cacher qu’une prison;).

Compte tenu de la récence de l’arrestation de Jones, l’impact que cela pourrait avoir sur son avenir au combat reste inconnu. L’UFC a publié une déclaration disant qu’elle «collectait des informations» sur la situation. La direction de Jones a refusé de commenter pour le moment.

.