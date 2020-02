Dominick Reyes explique son approche conservatrice lors des phases finales du combat contre Jon Jones

Dominick Reyes, challenger du titre des poids lourds légers, explique pourquoi il n’a pas tenté une finition explosive dans les derniers rounds de son récent combat, car il était convaincu qu’il avait déjà la victoire sur Jon Jones dans le sac.

Dans l’événement principal de l’UFC 247, le samedi 8 février, Jon Jones a affronté le concurrent ascendant Dominick Reyes. Le champion des poids lourds légers se moquait auparavant du manque d’expérience de Reyes, mais cela ne s’est pas traduit dans l’Octogone. Au lieu de cela, le concurrent le mieux classé a utilisé son arsenal saisissant pour faire constamment pression sur le champion. La meilleure performance de Jon Jones dans les rondes de championnat combinée à ses éliminations a suffi à sceller la victoire de décision unanime.

Le combat, très contesté, a suscité un grand scepticisme de la part des spectateurs et des experts de l’industrie. Beaucoup pensaient que «Le Dévastateur» aurait dû gagner le combat et critiquaient fortement les cartes de pointage du juge qui a statué en faveur de «Bones».

Crédit d’image: @ufc sur Instagram (photographe non répertorié)

En fait, Dominick Reyes a révélé que sa performance dans les derniers tours était une approche tactique, car il était confiant d’avoir remporté le combat. Aujourd’hui, le poids lourd léger est apparu sur The Ariel Helwani Show pour discuter de sa performance. Lorsqu’on lui a demandé s’il souhaitait avoir joué différemment dans les phases finales pour sceller la victoire, il a répondu:

“Oui, je souhaite que je l’aurais assommé”, a déclaré Dominick Reyes tout en riant.

«Je souhaite que j’aurais fini le combat. Mais, [it’s] sh * t man. J’avais l’impression d’être un peu tactique là aussi, à la fin. J’avais l’impression de gagner. Je ne voulais pas me mettre trop en danger. Je veux dire, vous devez également être technique dans votre approche.

“Mais merde, dang, ce sont des chiffres fous”, a-t-il dit en se référant aux tableaux de bord du juge.

«Pour moi, 1,2 et 3 étaient des home-runs, ils étaient des KO. Je veux dire, je l’ai mis hors du parc dans ces tours. Merde, je ne sais pas. Ça craint. Je suis sorti et j’ai mené un combat presque parfait. Pour cette nuit, j’étais meilleur que Jon Jones. J’étais un meilleur combattant, et je n’ai pas eu la… la grandeur n’est encore qu’un tour, je suppose. »

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 10 février 2020