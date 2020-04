Dominick Reyes intrigué par le match contre Jan Blachowicz, futur de la division des poids lourds légers

Quel que soit Dominick Reyes qui se bat ensuite, il est enthousiasmé par les possibilités.

Bien qu’il n’ait pas réussi à tenter de détrôner le champion des poids lourds légers de l’UFC Jon Jones à l’UFC 247, le stock de 30 ans n’a jamais été aussi élevé. Reyes a disputé cinq tours de compétition avec Jones avant d’abandonner une décision unanime qui, selon certains médias et public, aurait pu aller dans l’autre sens.

Il s’agissait de la première perte de la carrière de Reyes après un dossier de 12-0 pour commencer sa carrière professionnelle avec une fiche de 6-0 à l’UFC. Il reste en position pour un prochain match revanche, mais Jones a récemment fait les gros titres pour les mauvaises raisons à la suite d’un autre brouillage avec la loi et le calendrier de matchmaking de l’UFC entravé par la crise actuelle des coronavirus, il n’est pas clair s’ils seront jumelés de nouveau de sitôt.

Jones a laissé entendre qu’il envisageait une nouvelle confrontation avec Jan Blachowicz, ce qui laisserait apparemment Reyes dans le pétrin. Cependant, a demandé ses réflexions sur Blachowicz lors d’une apparition sur l’émission What the Heck, Reyes l’a félicité et a déclaré son intérêt à affronter Blachowicz, éventuellement pour un titre intérimaire.

“Je pense que c’est un combattant fantastique”, a déclaré Reyes. «Je pense que c’est l’un des gars les plus techniques de la division. Je pense qu’il a un très bon pouvoir. Je pense qu’il est juste une bête technique et il a beaucoup d’expérience pour savoir où il est sage avec sa capacité technique. Je veux combattre Jan depuis que j’ai battu Jared Cannonier.

“Je ne sais pas si vous savez ou vous souvenez, je l’ai appelé juste après le combat. C’est un gars que je veux combattre depuis une minute, donc s’il y a un intérim alors oui, bon sang, allons-y. Mais je pense que nous allons d’abord obtenir ce match revanche. “

Reyes était disposé à suggérer que lui et Blachowicz se rencontrent en été, si rien ne se développait sur le front de Jones pour aucun des combattants. Il n’a pas été particulièrement gêné par le licenciement de Jones sur les réseaux sociaux et a trouvé un grand amusement dans la réponse effrontée de Blachowicz à l’appel de Jones.

“J’ai hâte de vous pointer”, a écrit Blachowicz, clarifiant plus tard ce qu’il voulait dire par cette remarque de débauche.

“Je ne pense même pas qu’il voulait que ce soit le Tweet de l’année, je ne sais même pas”, a déclaré Reyes en riant. “Il y avait pas mal de bons tweets, c’était bien, je respecte ça, Jan, je respecte ça.”

Dans le cas où Blachowicz est réservé en tant que prochain challenger de Jones, cela oblige Reyes à attendre le vainqueur de ce combat ou à combattre un autre concurrent pour gagner une deuxième opportunité de titre. Il a exprimé son enthousiasme quant à la perspective d’affronter un autre adversaire coriace, que ce soit un vétéran comme Corey Anderson ou Thiago Santos, ou des noms plus récents de l’UFC comme Aleksandar Rakic ​​et Jiri Prochazka.

“J’adore ça”, a déclaré Reyes à propos de l’état de la division des poids lourds légers. «Quand je suis entré à l’UFC, je parlais toujours d’essayer de raviver la division, d’être le nouveau visage de 205. Nous avons des gars qui arrivent, mais je ne suis que le leader de la classe. Et c’est exactement ce qui se passe. La division va être excitante tant que je serai dans la division. Ça va être très amusant. Il y a beaucoup de super matchs pour moi. La liste est si longue maintenant, c’est tellement excitant. Je vais juste jeter quelques noms de gars que je respecte dans la division que je pense que je vais combattre à l’avenir.

“Nous avons donc Aleksander Rakic, nous avons [Ion] Cutelaba, nous avons [Prochazka], mais nous devons voir comment il se bat. Corey Anderson, Johnny Walker, Jan, Thiago, ça va être génial. Ça va être amusant sept ou huit ans à venir. »