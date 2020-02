Dominick Reyes: “Je sais que j’ai gagné” à l’UFC 247, a un message pour Jon Jones

Dominick Reyes sait sans aucun doute qu’il devrait être le champion des poids lourds légers en ce moment.

Cinq jours après une bataille exténuante de cinq rounds à l’UFC 247, la piqûre est encore fraîche alors que Reyes tente de se réconcilier avec trois juges qui ont marqué le combat pour Jon Jones tout en essayant également d’apprécier le travail qu’il a fait cette nuit-là.

“Je me sens bien dans ce que j’ai fait là-bas et ce que j’ai fait”, a déclaré Reyes au MMA Fighting jeudi. «Peu importe ce que disent les juges, je suis allé là-bas et j’ai gagné ce combat. Mais je n’ai pas de ceinture et c’est la réalité de la situation.

«La réalité de la situation est qu’il est toujours le champion. Je dois aller mieux. Je dois essayer de lancer ce match revanche et je dois le terminer la prochaine fois. “

Au lendemain de la décision de samedi soir, Reyes admet qu’il n’est pas retourné regarder le combat à nouveau, et il ne peut pas être certain qu’il le fera jamais. Mais il est sûr de ce qui s’est passé.

Le concurrent de 30 ans a puni Jones tôt avec un plan de match agressif, allant de l’avant tout en atterrissant de grosses combinaisons lourdes de suite. Au cours de cinq tours, Reyes a battu Jones 119 à 107 en total de frappes, ainsi que 116 à 104 en frappes significatives.

Reyes a attaqué la tête, le corps et les jambes avec une précision égale tout en débarquant Jones dans le corps à corps, qui a généralement été l’une des meilleures armes du champion poids lourd en titre au fil des ans.

“Je ne suis pas seulement en train d’accepter le battage médiatique parce qu’immédiatement après le combat, mon interview après le combat, j’ai dit que j’avais gagné 3-2”, a déclaré Reyes, ajoutant qu’il avait pris les trois premiers tours contre Jones. «Je m’en tiendrai jusqu’à la fin. Personne ne peut me convaincre du contraire. J’étais là avec lui.

“Mais putain je ne peux pas inverser ce que les juges ont fait ou dit. Ça craint vraiment. C’est décevant, mais comme je l’ai dit, je suis fier de ce que j’ai fait. Si vous allez perdre, c’est probablement la meilleure façon de perdre. C’était une perte pour Jon Jones, et c’était la décision la plus controversée cette année ou l’année dernière. C’est ce que c’est.”

Peut-être que le plus gros bœuf que Reyes avait avec la décision ce soir-là est venu après avoir vu les tableaux de bord. Deux juges – Marcos Rosales et Joe Solis – ont marqué le deuxième tour en faveur de Jones.

Reyes pourrait être disposé à écouter un argument selon lequel les troisième et quatrième rounds sont un peu trop proches pour le confort, mais il n’a pas un tel sentiment à propos du deuxième round.

“Je ne gagne le deuxième tour sur aucun tableau de bord des juges est absurde”, a déclaré Reyes. «Je regarde les tableaux de bord comme quoi aurais-je pu faire? Je l’ai clairement battu au deuxième tour et les juges m’ont fait perdre le deuxième. Honnêtement, je ne sais pas. Rien de tout cela n’a du sens.

«Quand ils ont lu les tableaux de bord, j’ai pensé qu’ils parlaient de moi avec le 49-46. J’étais comme OK, j’ai gagné le quatrième tour. »

Cela dit, il refuse d’utiliser un mot comme «vol» pour décrire ce qui lui est arrivé.

“Je pense que j’ai gagné ce combat”, a déclaré Reyes. «Je pense que les juges ont mal noté, mais pour dire vol, je ne sais pas. J’avais l’impression que quelque chose m’avait été retiré que je n’avais gagné.

«Je l’ai rejoué un million de fois dans ma tête. J’essaie même de le voir de leur point de vue, et c’est comme peu importe comment je le tranche, j’ai gagné ce combat. Ça craint. C’est vraiment nul, mais je vais de l’avant. J’ai un avenir super brillant devant moi. Je vais obtenir ce match revanche. “

Lors de la conférence de presse d’après-combat, Jones et Reyes ont posé des questions sur la possibilité de le faire revenir dans un match revanche immédiat. Jones était ouvert à l’idée si l’UFC en voulait un. De toute évidence, Reyes était à bord, mais son désir d’un deuxième tir sur Jones a vraiment grandi ces derniers jours.

“Je crois vraiment dans mon cœur, je mérite un match revanche”, a déclaré Reyes. «Pour arranger les choses. Il va dire qu’il a gagné ce combat. Il doit le faire. Il va dire qu’il a gagné ce combat, mais je ne sais pas s’il le croit vraiment.

“Donc, remettons votre conscience en ordre et nous allons là-bas et recommençons.”

Quelle que soit la décision, Reyes n’avait que du respect pour Jones lors de leur affrontement à l’UFC 247, et cela n’a certainement pas changé par la suite.

Il ne va pas soudainement commencer à jeter Jones pour attirer son attention sur un match revanche. Au lieu de cela, Reyes va juste lui envoyer un message et espère que Jones écoute.

“Jon, repose-toi – je sais que nous nous sommes engagés dans une bataille, je le ressens aussi”, a déclaré Reyes en s’adressant au champion des poids lourds légers. “Mais quand vous êtes en bonne santé, parlez aux cuivres, parlez à [UFC President] Dana [White]. Je vais demander à mon peuple de faire de même.

“Nous devons mettre en place ce match revanche. Tu le sais et je le sais. Faisons cela.”