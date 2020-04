Dominick Reyes: Jon Jones, «habitué du pas à pas», a besoin d’une aide sérieuse après la dernière arrestation de DWI

Jon Jones a récemment plaidé coupable pour une accusation de conduite en état d’ivresse (DWI) résultant d’une arrestation survenue la semaine dernière à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Après avoir conclu un accord avec les procureurs qui lui a valu un an de probation surveillée, quatre jours d’assignation à résidence et des travaux d’intérêt général, “Bones” s’est excusé pour ses actions et a promis de lutter contre sa consommation d’alcool.

Certains, cependant, n’étaient pas trop surpris par le dernier contact de Jones avec la loi, y compris Dominick Reyes, qui a perdu contre “Bones” plus tôt cette année à l’UFC 247. Selon “The Devastator”, Jones ne semble tout simplement pas avoir hors de son chemin, le surnommant un «pas à pas habituel».

«L’arrestation ne surprend personne; son schéma de saut de ligne habituel est apparent », a déclaré Reyes à FanSided. “Je pense qu’il a besoin d’une réelle aide.”

Un autre des anciens ennemis de Jon a récemment déclaré que «Bones» apportait effectivement une aide considérable au professeur, alors que Daniel Cormier conseillait aux responsables de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) d’intervenir et d’aider son champion des poids lourds légers.

En parlant de cela, Jon tient toujours la ceinture malgré sa dernière transgression. Mais que “Bones” soit le champion ou non, Reyes veut une autre chance d’obtenir l’or UFC lors de son prochain combat.

“Je sais toujours que j’étais le meilleur combattant cette nuit-là”, a déclaré Reyes. “Je veux un match revanche, mais s’il est hors de la photo, je pense que j’ai gagné un autre coup de titre.”

En supposant que Jones ne sera pas déchu de son titre de sitôt, il affrontera très probablement Jan Blachowicz une fois qu’il sera en mesure de revenir à l’action et que COVID-19 s’éteindra. Mais si Jones ne revient pas en temps opportun et est en effet dépouillé, Thiago Santos veut tanguer avec Reyes pour voir qui sera le prochain homme à s’asseoir sur le trône de 205 livres.