Dominick Reyes: «Le savoir de Jon Jones est plus grand qu’il ne l’est réellement»

Jon Jones a un CV qui devrait intimider même le challenger le plus ironique.

Un dossier de 25-1, avec la seule défaite à venir par disqualification dans un combat qu’il dominait. Deux titres incontestés de l’UFC Light Heavyweight règnent. Dix défenses réussies. Et une liste de succès qui comprend presque tous les noms d’élite pour concourir à 205 livres.

Sachant tout cela, Dominick Reyes est prêt à sauter dans la fosse aux lions lorsqu’il rencontrera Jones lors de l’événement principal du championnat de l’UFC 247 à Houston le 8 février. L’invaincu de 30 ans est le prochain homme qui tentera de remettre Jones sa première vraie défaite.

Reyes et Jones se sont affrontés lors d’une conférence de presse à Las Vegas en décembre dernier, et la première impression de Reyes de “Bones” n’était pas ce à quoi il s’attendait.

“Je n’ai pas du tout été intimidé”, a-t-il déclaré jeudi lors d’un déjeuner médiatique à Los Angeles. “C’était intéressant dans le face-à-face, c’est la première fois que je rencontrais Jon de ma vie, jamais face à face ou même près de lui. Nous étions face à face et ma fréquence cardiaque n’a pas augmenté du tout. Je me sentais chez moi. Je me disais: «Ça y est, c’est Jon Jones.»

“La tradition de Jon Jones est beaucoup plus grande qu’il ne l’est réellement.”

Cette tradition comprend des victoires sur les légendes du MMA comme Vitor Belfort, Quinton «Rampage» Jackson, Rashad Evans, Lyoto Machida et Mauricio Rua ainsi que des rivaux plus contemporains comme Daniel Cormier et Alexander Gustafsson. Aucun n’a pu lever la main contre Jones.

On peut dire la même chose des adversaires de Reyes jusqu’à présent. Bien que Reyes n’ait pas affronté le même niveau de compétition de chapiteaux, il a une fiche de 12-0 en tant que pro, et sa dernière victoire a été un KO emphatique de l’ancien champion des poids moyens de l’UFC, Chris Weidman. Apportant son propre record invaincu à la table, il ne laisse pas le doute se glisser dans sa tête.

«Je pense absolument [Jones’s previous opponents may have psyched themselves out]», A déclaré Reyes. “Il est facile de tomber là-dedans. Chaque personne essaie de vous le dire. “Oh mon Dieu, vous vous battez contre Jon Jones. Qu’est-ce que tu vas faire? “Je vais me battre. Je vais faire ce que je suis doué. Je vais faire ce que j’aime faire. Et c’est exactement ce que je vais faire. Les gens pensent que c’est beaucoup plus. C’est toujours un combat, c’est juste un combat. “

Pour en revenir à son impression initiale de Jones, Reyes ne pouvait pas identifier exactement pourquoi il était si calme avec le plus grand défi de sa carrière le regardant littéralement en face. Ce qu’il sait, c’est que si quelqu’un cherche des fissures avant le combat, il pense que c’est Jones qui a montré des signes de faiblesse mentale.

“Je pensais qu’il allait briller ou un peu”, a déclaré Reyes. «Toute ma vie, j’ai grandi en regardant ce gars dégager toutes ces différentes énergies, et quand je l’ai vu en personne, et quand je me suis affronté et que j’étais si loin de lui, j’étais comme, ce gars est juste un homme avec très nombreuses insécurités. Je peux le voir partout sur lui. “

“Il ne veut pas perdre”, a-t-il poursuivi. «Son ego conduit ce gars. Je suis motivé par l’amour et la passion. C’est très différent là-bas. »

Les quatre combats de Reyes avant l’UFC ont duré en moyenne 51 secondes, il est donc juste de dire qu’il y avait des attentes qu’il pourrait un jour défier un titre après ses débuts en octogone. Les arrivées au premier tour de Jeremy Kimball et Jared Cannonier n’ont fait qu’augmenter le battage médiatique, et même si une victoire serrée sur Volkan Oezdemir a soulevé des doutes quant à savoir s’il était un concurrent viable, sa victoire en tête d’affiche sur Weidman l’a assuré de ses propres capacités.

L’atmosphère qui entoure ce combat, le premier événement principal de Reyes, a également contribué à le faire entrer dans l’état d’esprit du championnat.

“De toute évidence, ce dernier combat, éliminer Chris Weidman en une minute n’est pas une mince affaire”, a déclaré Reyes. «Je ne pense pas que quiconque ait jamais battu Weidman au premier tour. Je pense avoir à gérer toute cette semaine de combat, puis une fois dans les coulisses et j’étais complètement détendu, et je regardais les combats et je me disais: “ Mec, je veux me mettre au rebut ce soir. ” Greg Hardy était là-dedans. . (J’ai dit), «Je veux juste jeter, frère. Je veux en quelque sorte être frappé! “Et il a dit:” Ouais mec, moi aussi! “Et puis nous avons tous les deux commencé à être pompés, et j’étais comme l’enfer ouais, ça va être stupide. J’étais juste effrayé.

«L’échauffement a été formidable, puis pendant la marche, je me suis senti tellement en paix, comme si j’étais exactement là où je devais être. J’avais l’impression que tout s’alignait, s’alignant parfaitement pour moi. Et après ce combat, il semblait que c’était la prochaine étape. Je suis prêt.”