Dominick Reyes «manque de respect» en marquant lors de la défaite de Jon Jones à l’UFC 247

HOUSTON – Dominick Reyes pensait qu’il en avait fait assez pour détrôner Jon Jones. Malheureusement pour lui, les juges ont pensé le contraire.

Reyes (12-1 MMA, 6-1 UFC) a affronté le champion des poids lourds légers de l’UFC lors de l’événement principal de l’UFC 247 samedi au Toyota Center. “The Devastator” a subi sa première défaite professionnelle, échouant dans une décision unanime de 48-47, 48-47, 49-46 à Jones.

Le résultat a été reçu avec beaucoup de critiques car de nombreuses personnes, y compris le président de l’UFC Dana White, pensaient que Reyes avait fait assez pour réclamer la ceinture. Reyes, pour sa part, pense qu’il a été lésé.

“Je suis d’abord déçu”, a déclaré Reyes aux journalistes lors de la conférence de presse d’après-combat. «Je suis fier de moi, cependant. Je suis allé là-bas de tout mon cœur, et l’objectif pour moi était d’en faire un classique instantané ESPN, et j’ai l’impression d’avoir accompli cela aujourd’hui. Je ne me sens pas respecté. Un des juges l’avait 49-46. Genre, qui es-tu? Je voudrais peut-être vous parler.

«Mais à part ça, je sais que j’ai gagné ce combat. Je sais que j’ai gagné ce combat. J’étais dans ce combat. Je n’ai pas besoin de regarder la rediffusion. J’étais là. J’ai fait ressembler Jon Jones à un homme. Je lui ai apporté le combat. »

Reyes pensait qu’il avait au moins trois des cinq rounds dans le sac et pensait même qu’il aurait pu être augmenté de quatre rounds.

“Ouais, 3-2 ou 4-1, ça aurait pu être l’un ou l’autre”, a déclaré Reyes. “Je le crois vraiment, je ne dis pas simplement cela. Je veux dire, regardez les chiffres, regardez comment le combat s’est déroulé. Ces retraits, comment pouvez-vous même les noter comme un retrait? Il a brûlé plus d’énergie en essayant de m’abattre. J’ai juste surgi comme si de rien n’était, et je lui ai donné un coup de coude pendant la pause.

“Tu vas me faire comme ça? Mais c’est ce que c’est. Tout ce que je sais, c’est que je suis la vérité, et les gens l’ont vu ce soir. Beaucoup de gens de haut en bas dans cette organisation m’ont dit que je possédais ce combat ce soir. »

La déception est lourde pour Reyes, mais l’expérience de la lutte contre Jones n’était pas tout à fait négative. Reyes est fier d’avoir donné au champion une course pour son argent.

“La manche 1 s’est déroulée exactement comme je pensais que ça allait se passer, et je ne vais pas mentir: c’était un peu trippant”, a déclaré Reyes. «Je me disais:« Whoa, cela se passe exactement comme je pensais que ça se passerait. Heck ouais. “C’est juste une de ces choses, je n’ai pas de grands entraîneurs, je ne m’entraîne pas dans un grand gymnase, je travaille juste dans l’obscurité dans un sous-sol dans un sens.

«C’est une énorme validation. C’était la première fois que je disputais cinq rounds de ma carrière contre Jon Jones, qui est sans doute le meilleur de tous les temps, et je l’ai mis sur lui. Je le lui ai apporté. J’ai l’impression d’être le champion du peuple. “

Reyes aimerait obtenir un deuxième coup à Jones.

«Je veux vraiment une revanche; J’ai gagné », a déclaré Jones. “Et ce n’était pas controversé comme il m’a soufflé hors de l’eau et je me recroquevillais dans un coin assis sur mes fesses comme,” Ne me fais pas de mal. “Non, je le lui apportais. Je vais rentrer chez moi, peut-être partir en vacances, m’asseoir sur une plage quelque part, puis peut-être m’asseoir et parler avec Dana et imaginer mon avenir. “

