Dominick Reyes mérite une revanche de Jon Jones, dit Dana White

Crédit d’image: @ufc sur Instagram (photographe non répertorié)

Le président de l’UFC, Dana White, estime que Dominick Reyes mérite une revanche contre le champion des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones.

Reyes a combattu Jones bec et ongles pendant 25 minutes dans l’événement principal de l’UFC 247. Malgré de nombreux fans et médias marquant le combat en faveur de Reyes, les juges ont accordé une décision unanime à Jones dans l’une des décisions de lutte pour le titre les plus controversées de mémoire récente. Immédiatement après la fin du combat, les fans appelaient à une revanche.

Depuis que Reyes a combattu Jones, cependant, Jan Blachowicz a mélangé la division et est devenu l’un des meilleurs prétendants à la ceinture lorsqu’il a éliminé Corey Anderson à l’UFC Rio Rancho. Jones était présent pour ce combat et Blachowicz et lui ont apparemment accepté de se battre sur les réseaux sociaux, laissant Reyes dans un endroit étrange.

Selon White, cependant, Blachowicz contre Jones n’est pas une affaire conclue, et il dit que Reyes pourrait toujours obtenir Jones ensuite. En fait, White était en réunion avec le manager de Reyes Tiki Ghosn quand il a parlé des aspirations de Reyes au titre avec TMZ Sports.

«Je pense qu’il (mérite une revanche). Vous seriez fou de ne pas penser qu’il mérite une revanche “, a déclaré White à propos de Reyes, admettant qu’il avait encore décidé quoi faire.

“Je ne sais pas. Nous verrons comment ça se passe. Dans ce combat, beaucoup de gens ne savaient pas qui était Reyes, ils savent qui il est maintenant. “

On a demandé à White s’il pensait que Reyes avait gagné le combat contre Jones, mais le président de l’UFC a déclaré que son opinion à ce sujet était discutable.

“Euh, ça n’a pas d’importance. Je ne suis pas juge. Peu importe “, a déclaré White.

On a demandé à Ghosn ce que les commentaires de White signifient concernant le fait que son client Reyes se soit fait tirer dessus, et le manager a admis que c’était une bonne nouvelle.

“Excellente nouvelle pour Reyes”, a déclaré Ghosn.

“Je pense qu’il y a de très bonnes chances que (Reyes combat Jones).”

Êtes-vous d’accord avec Dana White sur le fait que Dominick Reyes mérite une revanche contre Jon Jones?