Dominick Reyes ne s’intéresse pas seulement à Jon Jones

Jusqu’à maintenant, Dominick Reyes n’a montré de l’intérêt que pour le match retour immédiat contre Jon Jones. De la même manière que Jan Blachowicz Il a également fait de même. Et tandis que le champion du monde des poids lourds de l’UFC a déclaré qu’il préférait ce dernier en ce moment.

Cependant, Reyes est également intéressé par un autre combat. Et nous n’avons pas besoin de sortir de cette conversation pour la rencontrer. S’adressant à MMA Fighting, il a dit qu’il voulait affronter Blachowicz pour le titre de division intérimaire.

“Je pense que (Blachowciz) est un combattant fantastique. Je pense qu’il est l’un des combattants les plus techniques de la division et il a vraiment une bonne puissance. C’est une bête technique et a beaucoup d’expérience. Il a également de la sagesse et de bonnes compétences.