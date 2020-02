Dominick Reyes publie une déclaration après la perte de l’UFC 247, se proclame le “champion du peuple”

Dominick Reyes, prétendant aux poids lourds légers de l’UFC, a publié une déclaration sur les réseaux sociaux après sa défaite face à Jon Jones lors de l’UFC 247.

Reyes a abandonné à Jones une décision unanime comme un rasoir dans l’événement principal de l’UFC 247 dans sa tentative de capturer le championnat UFC des poids lourds légers. Les juges ont marqué le combat 48-47, 48-47 et 49-46 en faveur de Jones, bien que de nombreux fans, médias et même le président de l’UFC Dana White, bien que le challenger ait fait assez pour lever la main.

Après l’événement, Reyes a déclaré aux médias qu’il avait l’impression d’en avoir fait assez pour lever la main et qu’il avait donné à Jones un air mortel. Le matin après le combat, Reyes s’est rendu sur les réseaux sociaux pour publier une déclaration à ses fans sur Instagram se proclamant le «champion du peuple». Découvrez-le ci-dessous.

“Sensationnel! # ufc247 #peopleschamp ”

Reyes a ajouté un commentaire supplémentaire sur sa page Twitter.

C’était génial!!! Merci à toutes les personnes impliquées🙏🏽! Sucé !!! 😪… mais je suis encore plus difficile. 💪🏽❤ # ufc247 #pplschamp

– Dominick Reyes (@DomReyes) 9 février 2020

“C’était génial!!! Merci à toutes les personnes impliquées! Sucé !!! … mais, je suis encore plus difficile. # ufc247 #pplschamp ”

Reyes a réalisé une excellente performance contre Jones malgré son départ officiel comme perdant selon les juges. Les deux premiers rounds étaient tous de Reyes, car il a pu encaisser Jones et infliger plus de dégâts au champion que la plupart des anciens adversaires de Jones n’ont pu le faire. Le troisième tour a vu Reyes ralentir un peu mais beaucoup pensaient toujours qu’il était capable de le retirer. Les deux derniers tours ont vu Reyes ralentir et Jones les a pris, ce qui a finalement conduit le champion à défendre sa ceinture encore une fois.

Il est peu probable que Reyes obtienne un match revanche immédiat de sitôt, mais peut-être s’il est capable d’obtenir quelques victoires, il pourrait de nouveau apparaître sur le radar de Jones. Le champion est susceptible de prendre un peu de temps pour guérir après cette guerre en cinq rounds, avec peut-être le vainqueur de Corey Anderson contre Jan Blachowicz étant le prochain en lice pour le titre.

Considérez-vous Dominick Reyes comme le champion du monde dans la division des poids lourds légers de l’UFC?