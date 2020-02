Dominick Reyes répond à Jon Jones en disant qu’il ne bat que des canettes

Dominick Reyes est au courant des dernières fouilles de Jon Jones juste avant l’UFC 247.

Nous sommes entrés dans la semaine de combat pour le prochain événement à la carte de l’UFC. Ce samedi soir, Jones mettra en jeu son poids lourd léger contre Reyes. “Bones” espère réussir sa troisième défense du titre réussie dans son deuxième règne en tant que roi de 205 livres. Reyes aimerait capitaliser sur sa première opportunité de titre UFC.

Ariel Helwani d’ESPN a demandé à Reyes s’il était au courant d’une série de tweets publiés par Jones affirmant que “The Devastator” est connu pour avoir battu des “canettes”.

Reyes riposta à la règle des poids lourds légers.

“Ce mec, il est amoureux de moi mec”, a répondu Dominick Reyes. «Il a étudié tous les aspects de ma vie et pense qu’il me connaît. C’est pourquoi je ris parce qu’il pense honnêtement qu’il me connaît en tant qu’homme et en tant qu’être humain. Il n’en a aucune idée, c’est assez amusant. Mais pour dire que j’ai battu des canettes, vous savez que c’est tout simplement irrespectueux envers le sport en général et les gars qu’il a combattus. Je pensais que lui et Weidman étaient amis, donc c’est vraiment foiré. Tu vas sortir ici et manquer de respect à tout le monde dans la division. C’est cool, ça va te rendre vraiment sympathique. C’est pourquoi il ne sera jamais au niveau de Michael Jordan, Muhammed Ali. Peu importe le nombre de victoires qu’il obtient, peu importe le nombre de titres qu’il remporte, il ne peut tout simplement pas se débrouiller. Ce n’est tout simplement pas une bonne personne. “

Jones a également tiré des coups de feu sur les antécédents sportifs de son ennemi, affirmant que Reyes n’était pas assez bon pour réussir dans un sport qu’il avait essayé. Reyes a déclaré que Jones a développé un faux sentiment de qui il est vraiment.

“J’ai un peu ri”, a déclaré Reyes. “Ce mec, il ne s’arrête pas. Il est bipolaire ou quelque chose. Il a tweeté quelque chose au sujet de la confiance en soi ou quelque chose comme ça et je me disais: «Hé mec, je crois en moi-même. Que voulez-vous que je fasse? Il n’y a pas de quoi vous plaire. Honnêtement mec, je ne sais pas. Je pense qu’il essaie de faire quelque chose dans sa tête ou quelque chose. Je ne sais pas ce qu’il fait mec, je m’en fous vraiment. Cela ne change rien. Il peut dire ce qu’il veut. Il peut essayer de me déprécier, il peut essayer de venir à mon fond athlétique et des choses comme ça, mais ça n’a pas d’importance. “

Dominick Reyes peut-il contrarier Jon Jones?

