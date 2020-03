Dominick Reyes rôtit Jon Jones après l’arrestation de DWI: “C’est presque risible”

Image via @ufc sur Instagram

Dominick Reyes, un poids lourd léger de l’UFC, a pris les médias sociaux pour rôtir Jon Jones après l’arrestation du champion pour un DWI, le qualifiant de «presque risible».

Ce n’est pas la première fois que Jones a des ennuis avec la loi, et plusieurs autres combattants du MMA, y compris Colby Covington, sont allés sur les réseaux sociaux pour viser le champion des poids lourds légers de l’UFC, qui a été arrêté pour DWI et accusé d’armes à feu par négligence cette semaine. Il semble que Jones n’ait pas appris sa leçon sur le fait de prendre le volant sous l’influence de l’alcool.

Jeudi, après l’annonce de l’arrestation de Jones, Reyes est allé sur Twitter pour jeter un peu d’ombre sur le champion des poids lourds légers de l’UFC. Voici ce que le concurrent n ° 1 à 205 livres a dit.

C’est tellement incroyable que c’est presque risible! #sameoljon #somechamp #sad https://t.co/Ws0gHFOGIz

– Dominick Reyes (@DomReyes) 26 mars 2020

Reyes et Jones, bien sûr, se sont rencontrés au début du mois de février à l’UFC 247. Dans l’une des décisions les plus controversées de l’année, Jones a remporté la victoire par décision unanime, même si de nombreux observateurs du combat pensaient que Reyes avait fait assez pour gagner trois tours. et revendiquez le titre. Au lieu de cela, Jones a remporté la victoire et a gardé sa ceinture.

Depuis, Reyes tente d’obtenir un match revanche avec Jones, mais en vain. Avec Jan Blachowicz remportant une impressionnante victoire de KO sur Corey Anderson à l’UFC Rio Rancho, il semble que Blachowicz ait devancé Reyes pour le prochain coup de titre à 205 livres. Cela étant dit, Reyes veut certainement encore une autre fissure à la ceinture, et il n’a pas été silencieux à ce sujet. Peut-être que Jones verra ce que Reyes a dit sur les réseaux sociaux et sera assez contrarié qu’il veuille une revanche. C’est à moins qu’il finisse par purger une peine de prison pour le DWI, ce qui est une possibilité très réelle à ce stade, étant donné ses problèmes passés avec la loi.

Pensez-vous que nous verrons une revanche entre Jon Jones et Dominick Reyes?