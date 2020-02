Dominick Reyes se concentre moins sur Jon Jones que de remporter le titre

LOS ANGELES – La stature de Jon Jones dans les arts martiaux mixtes est telle qu’il n’est pas exagéré de penser que quiconque finira par remettre au champion des poids lourds légers de l’UFC sa première défaite légitime apprécierait cet accomplissement plutôt que de remporter la ceinture elle-même.

Dominick Reyes, cependant, ne partage pas un tel point de vue.

L’invaincu Reyes (12-0 MMA, 6-0 UFC) est le suivant pour Jones (25-1 MMA, 19-1 UFC). Il défiera le tenant du titre dominant la semaine prochaine dans le tournoi principal de l’UFC 247.

Bien que le challenger reconnaisse les grandes réalisations de Jones à l’intérieur de l’octogone, il n’est pas sur le point de perdre le focus sur son objectif principal: il est là pour devenir un champion de l’UFC, et si battre Jones le fait arriver, ce n’est qu’un bonus supplémentaire.

“(Si) je gagne la ceinture, je suis dans le livre des records pour toujours – point”, a déclaré Reyes aux journalistes, y compris MMA Junkie, lors d’un événement médiatique jeudi faisant la promotion du combat. «J’ai battu Jon, maintenant c’est la cerise sur le gâteau. Maintenant, il se glisse dans un statut légendaire. Mais c’est juste une jolie petite cerise sur le dessus. Pour moi, gagner la ceinture est tout. “

Reyes comprend pourquoi Jones a une telle aura. Dans une carrière à l’UFC qui remonte à 2008, le seul défaut de Jones était un appel de disqualification pétillant dans un combat qu’il a remporté facilement contre Matt Hamill en 2009. Sinon, il a dominé le peloton à 205 livres.

Mais lorsqu’ils se sont affrontés après leur conférence de presse pendant la semaine de combat de l’UFC 246, Reyes s’est rendu compte que Jones était aussi humain que le reste d’entre nous.

“Je n’étais pas du tout intimidé”, a déclaré Reyes. “C’etait intéressant. Lors des mises au jeu, c’était la première fois que je rencontrais Jon de ma vie, ou même (je m’approchais) de lui. Nous nous sommes retrouvés face à face, et ma fréquence cardiaque n’a pas augmenté du tout. Je me sentais chez moi. Je me suis dit: «Ça y est. Voici Jon Jones. »L’attrait de Jon Jones est beaucoup plus grand qu’il ne l’est réellement.

«Je pensais qu’il allait briller ou un peu (explosif). Toute ma vie, j’ai grandi en regardant ce gars et en dégageant toutes ces différentes énergies, et quand je l’ai vu et que je me suis retrouvé aussi loin de lui, je me suis dit: “ Ce gars est juste un homme avec beaucoup d’insécurité. ” Vous pouvez le voir partout sur lui. “

Reyes reconnaît que d’autres qui l’ont précédé ont dit la même chose à propos de Jones dans leurs combats, seulement pour chanter une chanson différente après que Jones les a accordés. Mais il insiste cette fois-ci pour que les choses soient différentes.

“Chaque personne essaie de vous dire que” Oh mon Dieu, vous vous battez contre Jon Jones. Qu’est-ce que tu vas faire? “Je vais me battre. Je vais faire ce que je suis doué. Je vais faire ce que j’aime faire. Les gens pensent que c’est beaucoup plus. C’est toujours un combat. C’est juste un combat. “

