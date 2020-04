Dominick Reyes se déclare le “roi sans couronne” de la division des poids lourds légers

Dominick Reyes pense qu’il est le roi sans couronne de la division des poids lourds légers.

Reyes vient de perdre une décision controversée contre Jon Jones à l’UFC 247 où il est confiant d’avoir gagné ce combat. Bien que les juges ne lui aient jamais donné le feu vert, les fans et les combattants ont félicité le challenger pour sa performance.

Depuis la défaite, beaucoup se sont demandés si Reyes obtiendrait une revanche immédiate. Sam Alvey, partenaire d’entraînement de Reyes, a déclaré qu’il semblait que Jan Blachowicz obtiendrait le coup de feu. Pourtant, lorsque l’UFC revient à la normale, “The Devastator” dit que lui et Jones doivent le refouler.

«Nous devons recommencer. Nous devons. Je suis le roi sans couronne. Honnêtement, le champion du peuple est mieux traité que le champion habituel en ce moment. Je l’ai dit juste après le combat, je suis le roi sans couronne », a déclaré Reyes à MyMMANews. «98% du monde est d’accord. Petits enfants, vieilles dames, gens qui ne regardent pas les combats, tout le monde est d’accord pour dire que j’ai gagné ce combat. Vous n’avez pas besoin d’experts. Mais ce sont les experts qui essaient de faire des choses pour dire que je n’ai pas gagné le combat. C’est ridicule.”

Crédit d’image: @ufc sur Instagram (photographe non répertorié)

Dominick Reyes pense qu’il a éliminé Jon Jones et son équipe planifiés tout en blessant le champion à plusieurs reprises dans le combat. Pourtant, les juges ne lui ont jamais donné le combat pour quelque raison que ce soit.

«Peu importe comment vous le coupez, 3-2 est 3-2. Vous pouvez le diviser comme vous le souhaitez, mais 3-2 est 3-2. Il n’y a rien d’autre à dire. Pour être le champion, vous devez battre le champion, bla, bla, bla. Très bien cool. Je l’ai blessé plusieurs fois dans ce combat, je n’ai pas été blessé une seule fois. Je n’ai jamais eu l’impression d’être vraiment en danger. Au cinquième tour, je n’étais pas mort de fatigue », a-t-il expliqué. «Je jouais contre la défense. D’accord, ne te fais pas assommer et je suis le champion du monde. J’utilise des tactiques et je me bats intelligemment. J’ai sorti Mike Winkeljohn et Greg Jackson planifiés. C’est fou. Ensuite, je ne reçois pas le doublage. Ce mec doit encore me battre. Sinon, je vais juste aller chez lui et le gifler. »

En fin de compte, Dominick Reyes sait qu’un match revanche aura lieu et a déjà de nobles objectifs pour après le scrap.

“Nous parlerions d’un combat de trilogie au nouveau stade des Raiders à Las Vegas”, a-t-il conclu.

Êtes-vous d’accord avec Dominick Reyes qu’il est le champion sans couronne de la division des poids lourds légers? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 13/04/2020.