Dominick Reyes se dit prêt à assumer la responsabilité d’être un modèle en tant que champion UFC

Dominick Reyes rêve de remporter un titre UFC depuis le jour où il a commencé à se battre, mais il sait qu’il y a bien plus à être champion que d’avoir simplement une ceinture enroulée autour de votre taille.

Au début de l’UFC, les combattants détenteurs de titres étaient presque aussi anonymes que les fans qui les acclamaient de la foule. Il y a une atmosphère très différente en 2020 où de récents champions ont eu des défilés entiers en leur honneur après une grande victoire et d’autres ont reçu l’accueil d’un héros qui vient de descendre de l’avion après avoir remporté l’or à l’UFC.

En plus de l’attention accordée aux champions de l’UFC ces jours-ci, les athlètes sont également présentés comme des modèles, en particulier pour les enfants qui ont presque toujours vu des personnalités sportives de premier plan comme des personnes qu’ils aspirent à ressembler à grandir.

Alors que le champion en titre des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones, a une histoire compliquée en ce qui concerne ses propres responsabilités en tant que champion, Reyes pense qu’il va donner un exemple très différent.

Il ne prétendra jamais qu’il est infaillible, mais le natif de Californie savait depuis son premier jour dans le sport qu’il devait se comporter d’une manière qui refléterait positivement les personnes qui l’ont élevé ainsi que les admirateurs qui choisissent de le respecter. .

“Quoi qu’il en soit, vous êtes un modèle”, a déclaré Reyes en parlant à MMA Fighting. «Les enfants vont vous admirer, quoi qu’il arrive. Que tu le veuilles ou non. J’ai des nièces et des neveux. J’ai un frère qui a 10 ans. Il me regarde. Ces enfants me regardent tous les jours, donc je suis déjà dans ce rôle.

“Je ne suis pas parfait. Je fais des erreurs. Je bois de temps en temps. Je sors, mais il s’agit d’être responsable et de ne pas être un connard à ce sujet. “

Ce n’est pas juste de simplement peindre Jones comme bon ou mauvais quand il s’agit de son temps en tant que champion.

Il a fait don de manteaux d’hiver pour aider les familles dans le besoin dans sa ville natale adoptée d’Albuquerque, N.M. Il a dirigé une collecte de fonds caritative au profit de la Pediatric Cancer Foundation. Jones a parlé dans les écoles ainsi que dans les clubs garçons et filles tout en essayant de transmettre un message d’inspiration aux jeunes qui l’admirent.

De l’autre côté de la médaille, Jones a également vu son nom dans les titres dans le passé pour un DUI, sans parler d’un accident avec délit de fuite en 2015 qui aurait facilement pu lui infliger une longue peine de prison. Cela lui a finalement coûté le titre des poids lourds légers de l’UFC et près d’un an de sa carrière.

Reyes ne porte pas de jugement sur Jones pour ses succès ou ses échecs, mais il veut donner un autre exemple en tant que champion s’il est victorieux dans l’événement principal de l’UFC 247.

«Je me prépare à être à ce niveau toute ma vie. Je me prépare en quelque sorte à être un athlète célèbre toute ma vie », a déclaré Reyes. «Pour moi, je ne vais pas devenir champion à 23 ans. J’ai 30 ans maintenant. J’ai été formé aux médias. Je sais comment agir. Je suis très classe avec mon approche de tout. Je ne vais pas sortir et commencer à faire des drogues folles et à boire tous les jours. Je suis très professionnel sur la façon dont je me présente et comment je gère ma vie.

«J’ai de la famille et des amis très proches autour de moi. J’ai un cercle très proche de gens autour de moi. Je vis toujours dans ma ville natale. Je suis juste content d’être moi. Être champion ne changera pas qui je suis. Quand je deviens champion, c’est juste ajouté au CV. “

Certains combattants pourraient vouloir éviter ces responsabilités supplémentaires, mais Reyes a appris à les assumer. Il pourrait même être un peu excité à ce sujet.

“Il y a plus de responsabilité, plus de prise de parole en public, plus de sensibilisation, il y a plus de choses que je vais faire, mais je vois cela comme plus d’opportunité pour aider ma communauté”, a déclaré Reyes.

«Pour aider les personnes qui ont besoin d’aide. Être une influence positive et une force de bien dans ce monde. »