Dominick Reyes se sent “irrespectueux” après l’UFC 247, veut avoir un mot avec le juge 49-46 pour Jon Jones

Dominick Reyes secoua la tête et sembla combattre les larmes alors qu’il subissait la gravité d’une perte de décision unanime face au champion des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones.

“Mec, juste un putain d’homme”, a déclaré Reyes après une offre infructueuse pour le titre dans la tête d’affiche à la carte de l’UFC 247.

Reyes a déclaré avoir atteint son objectif de donner à Jones un air humain, et il a été humilié par l’évaluation du président de l’UFC Dana White plus tôt dans la soirée selon laquelle il est l’avenir de la division des 205 livres.

Mais il n’y avait pas de consolation immédiate pour le fait que trois juges avaient statué en faveur du champion de longue date. Un score, un total de 49-46 pour Jones du juge de la commission de boxe du Texas Joe Soliz, l’a conduit à marmonner un juron sur le micro post-combat.

“Je ne me sens pas respecté”, a-t-il déclaré aux journalistes lors de la conférence de presse post-événement pour l’événement de samedi au Toyota Center. «L’un des juges l’a eu 49-46. Genre, qui es-tu? Je voudrais peut-être vous parler.

«À part ça, je sais que j’ai gagné ce combat. J’étais dans ce combat. Je n’ai pas besoin de regarder la rediffusion. J’étais là. J’ai fait ressembler Jon Jones à un homme. Je lui ai apporté le combat. »

Reyes a souri lorsqu’on lui a demandé comment se déroulait l’action. Il était excité quand Jones a joué exactement comme il l’avait prévu au premier tour. Il se sentait validé que sa préparation avait porté ses fruits sans super gymnase, et il l’avait fait contre un combattant largement considéré comme le meilleur de tous les temps.

Même lorsque Jones a étendu à plusieurs reprises ses doigts vers l’avant – une faute dans la version la plus récente des règles unifiées – Reyes a sauté les gants du champion pour lui rappeler physiquement que ce n’était pas OK.

“J’ai l’impression d’être le champion du monde”, a-t-il déclaré.

Dans le tableau de bord de Reyes, le score du tour était de 3-2 ou 4-1 en sa faveur. Il a repoussé les retraits tard dans la bagarre qui n’ont pas entraîné de séjours prolongés sur la toile et a vanté les frappes qui ont surpris Jones par surprise.

Reyes ne s’attend plus à être sous-estimé par ses adversaires. Après l’UFC 247, a-t-il dit, les gens savent qu’il est un vrai concurrent. La question à laquelle il est maintenant confronté est de savoir s’il obtiendra un autre coup de feu contre Jones, que White a dit boitait dans le couloir au Toyota Center, les jambes enveloppées dans la glace après le combat pour le titre en cinq rounds.

“Je voudrais vraiment un match revanche”, a déclaré Reyes. «Je veux dire, j’ai gagné. Et c’était très controversé. Ce n’était pas comme s’il m’avait soufflé hors de l’eau et j’étais recroquevillé dans le coin, assis sur mes fesses (en disant), “Ne me fais pas de mal.” Non, je le lui apportais. Mais je vais rentrer chez moi, me reposer, partir en vacances. Asseyez-vous et parlez avec Dana et imaginez mon avenir. Quoi qu’il en soit, j’ai montré qui je suis et beaucoup de gens peuvent le respecter. »

Pas le moindre, l’homme qui détient toujours le titre des poids lourds légers de l’UFC. Après le combat, Reyes a déclaré que Jones lui avait donné ses accessoires.

“À la fin de tout, il se dit:” Mec, tu es la vraie affaire. Je ne m’attendais pas à ça de vous. “Je me dis:” Je sais. Je l’ai vu dans votre visage. “Il a dit:” Quand nous nous disputerons, ce sera épique. “”