Dominick Reyes sur la défaite de l’UFC 247 contre Jon Jones: “Je sais que j’ai gagné ce combat”

Image: UFC sur Instagram

Dominick Reyes, prétendant aux poids lourds légers de l’UFC, estime qu’il aurait dû obtenir la décision des juges sur le champion Jon Jones à l’UFC 247.

Les juges ont marqué l’événement principal de l’UFC 247 pour Jones avec des scores de 48-47, 48-47 et 49-46, ce qui a permis au champion d’avoir une autre défense réussie du titre des poids lourds légers. Malgré le fait que de nombreux fans et médias ont marqué le combat pour Reyes, aucun des trois juges ne s’est senti de cette façon, ce qui a suscité une controverse lors de la lecture des tableaux de bord.

S’exprimant lors de la conférence de presse d’après-combat de l’UFC 247, Reyes a déclaré aux médias qu’il pensait avoir gagné le combat et qu’il devrait être le champion des poids lourds légers de l’UFC en ce moment, pas Jones. Vérifiez-le ci-dessous (via MMAFighting.com).

. @ DomReyes était un peu confus au sujet des tableaux de bord des juges après sa défaite contre Jon Jones au # UFC247:

“L’un des juges l’a eue 49-46. Qui êtes-vous? Je voudrais peut-être vous parler.”

Regardez la vidéo complète: https://t.co/jckYScVq1z pic.twitter.com/zk62nitTY7

– MMAFighting.com (@MMAFighting) 9 février 2020

«Je ne me sens pas respecté, tu sais? L’un des juges avait 49-46, comme, qui êtes-vous? Je voudrais peut-être vous parler. Mais à part cet homme, je sais que j’ai gagné ce combat. Je sais que j’ai gagné ce combat. J’étais dans ce combat. Je n’ai pas besoin de regarder la rediffusion. J’étais là. J’ai fait ressembler Jon Joes à un homme. Je lui ai apporté le combat », a déclaré Reyes.

Reyes peut se consoler en sachant que de nombreux fans et médias ont marqué le combat en sa faveur. Non seulement cela, mais le président de l’UFC, Dana Whtie, a également marqué le combat pour Reyes. En fin de compte, cependant, les juges ont pensé que Jones en avait fait assez pour gagner, et Reyes n’est pas l’homme qui porte le championnat UFC des poids lourds légers autour de sa taille aujourd’hui.

Avec Corey Anderson affrontant Jan Blachowicz le week-end prochain à l’UFC Rio Rancho dans un combat probable de n ° 1, il est peu probable que Reyes obtienne une revanche immédiate. Mais peut-être qu’avec quelques victoires de plus, il pourrait obtenir une autre fissure chez Jones et reprendre ce que beaucoup ressentent à juste titre.

Êtes-vous d’accord avec Dominick Reyes qu’il aurait dû obtenir la décision des juges sur Jon Jones?