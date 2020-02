Dominick Reyes sur le combat qui l’a le mieux préparé pour Jon Jones

LOS ANGELES – La carrière d’arts martiaux mixtes de Dominick Reyes s’est déroulée presque trop facilement.

Le natif de Victorville, en Californie, a une fiche de 12-0 avec neuf arrivées au premier tour, plus récemment un arrêt de l’ancien champion des poids moyens de l’UFC, Chris Weidman. Reyes se dirige vers son événement principal UFC 247 contre le champion des poids lourds légers Jon Jones avec un CV qui montre qu’il est presque intouchable.

Sauf pour un combat.

En mars dernier à l’UFC de Londres, Reyes a affronté l’ancien challenger du titre Volkan Oezdemir dans ce qui était son plus gros test à ce jour. C’était un qu’il a failli échouer.

“Ce fut ma pire performance de ma carrière”, a déclaré Reyes d’un ton neutre.

Reyes a à peine évoqué une décision partagée dans ce combat, un hochement de tête qui, selon beaucoup, aurait dû aller dans le sens d’Oezdemir. Mais le même no-B.S. la nature qui a permis à Reyes de reconnaître sa performance lui donne également la tête claire nécessaire pour apprendre du combat.

En ce qui concerne Reyes, la quasi-catastrophe contre Oezdemir est la meilleure chose qui puisse lui être arrivée.

Reyes s’est cassé le nez lors de la première manche du combat et a découvert qu’il avait le courage de lutter contre l’adversité. Et cela rendait le combat plus important pour sa croissance que n’importe quel éclair rapide d’un ennemi surpassé pourrait faire pour lui.

“J’ai appris que je peux lutter contre l’adversité”, a déclaré Reyes aux journalistes, y compris MMA Junkie, lors d’un récent événement médiatique faisant la promotion de son combat avec Jones. «Je veux dire, il m’a cassé le nez au premier tour à quatre endroits différents avec un coup de poing. J’inhalais du sang tout le combat. Donc mon cardio est parti, mais pas mon cœur. J’ai du coeur. Je vais me battre, mec. J’ai beaucoup appris sur moi en termes de ténacité. J’étais allé à peu près toute ma carrière jusqu’à ce point sans être touché. C’est assez fou. “

L’histoire du MMA est jonchée de combattants qui se sont lancés dans des départs en vol, puis n’ont jamais tenu leurs promesses au début après leur premier échec. Donc pour Reyes, sa performance dans ces circonstances était un rite de passage indispensable.

“Je suis arrivé à l’UFC, et je combattais Volkan Oezdemir, et je n’avais pas vraiment été touché à ce point. J’ai toujours eu une question à l’esprit: «Puis-je prendre un coup de poing? Je ne sais pas si je peux prendre un coup de poing », a déclaré Reyes. «Et ce combat a répondu aux questions. Je peux certainement prendre un coup de poing. Et cela m’a fait dire: «D’accord, je vais être champion.»

Reyes sait avec certitude qu’il va être touché quand il combattra Jones. Et s’il tire le bouleversement et bat un grand record, Reyes considérera le combat d’Oezdemir comme un marqueur important sur le chemin.

“Pour être champion, vous devez prendre un coup de poing, vous n’allez pas participer à un combat de championnat et ne pas être touché”, a déclaré Reyes. «Donc, ça m’a fait réaliser, oui, je peux être champion. J’ai les compétences, j’ai la vitesse, j’ai le mouvement, j’ai le QI, je l’apprécie, je l’adore, mais puis-je prendre un coup de poing? Je peux certainement prendre un coup de poing, et je suis prêt à remporter ce championnat. “

.