Dominick Reyes veut plus que remporter le titre de LHW contre Jon Jones «peu sûr» à l’UFC 247

Dominick Reyes n’est qu’à une semaine du plus grand combat de sa vie et les nerfs doivent s’installer.

Reyes, qui a accumulé un record invaincu de 12-0 depuis qu’il est devenu pro en 2014, entame un combat pour le titre des poids lourds légers en cinq rondes avec le champion de l’UFC Jon Jones à l’UFC 247 le 8 février à Houston, au Texas, et ça va être une bataille intéressante. Bien que Reyes n’ait jamais combattu personne comme Jones, que beaucoup considèrent comme le meilleur combattant livre pour livre de tous les temps, “Devastator” pose des menaces intéressantes pour le champion, telles que sa taille et son énorme puissance de frappe.

Pourtant, Reyes entrera dans l’UFC 247 en tant que grand outsider contre Jones. N’ayant jamais réellement perdu l’intérieur de la cage tout au long de sa carrière, Jones devrait gagner chaque combat auquel il participe. C’est à Reyes de mettre de côté la grandeur de Jones et de se concentrer sur la seule chose qui compte le plus.

“(Si) je gagne la ceinture, je suis dans le livre des records pour toujours – point”, a déclaré Reyes aux membres des médias plus tôt cette semaine (h / t MMA Junkie). «J’ai battu Jon, maintenant c’est la cerise sur le gâteau. Maintenant, il se glisse dans un statut légendaire. Mais c’est juste une jolie petite cerise sur le dessus. Pour moi, gagner la ceinture est tout. “

Pour gagner, Reyes doit non seulement vaincre Jones physiquement, mais aussi mentalement. “Devastator” a récemment fait ses preuves pour faire ses preuves lors de la conférence de presse d’avant-combat de l’UFC 247 au début du mois à Las Vegas, alors qu’il se retrouvait face à face avec le champion. Reyes s’est bien comporté sur scène et a quitté la conférence de presse un concurrent de plus en plus confiant.

“Je n’étais pas du tout intimidé”, a déclaré Reyes. “C’etait intéressant. Lors des mises au jeu, c’était la première fois que je rencontrais Jon de ma vie, ou même (je m’approchais) de lui. Nous nous sommes retrouvés face à face, et ma fréquence cardiaque n’a pas augmenté du tout. Je me sentais chez moi. Je me suis dit: «Ça y est. Voici Jon Jones. »L’attrait de Jon Jones est beaucoup plus grand qu’il ne l’est réellement.

«Je pensais qu’il allait briller ou un peu (explosif). Toute ma vie, j’ai grandi en regardant ce gars et en dégageant toutes ces différentes énergies, et quand je l’ai vu et que je me suis retrouvé aussi loin de lui, je me suis dit: “ Ce gars est juste un homme avec beaucoup d’insécurité. ” Vous pouvez le voir partout sur lui. “

Malgré toutes les «insécurités» que Jones peut ou non avoir, le légendaire champion de l’UFC concourt toujours au plus haut niveau lorsque les lumières brûlent le plus fort. C’est à Reyes de saisir l’occasion et de transformer son premier coup de champion de l’UFC en “juste un combat”.

“Chaque personne essaie de vous dire que” Oh mon Dieu, vous vous battez contre Jon Jones. Qu’est-ce que tu vas faire? “Je vais me battre. Je vais faire ce que je suis doué. Je vais faire ce que j’aime faire. Les gens pensent que c’est beaucoup plus. C’est toujours un combat. C’est juste un combat. “

