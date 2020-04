Dominick Reyes veut une revanche avec Jon Jones, mais le champion s’intéresse à Jan Blachowicz

Tout semble comme si Dominick Reyes cherchait son match revanche Jon Jones, mais l’obstacle est le même champion.

Jones, qui a connu des ennuis juridiques le mois dernier, a battu Kings par décision unanime à l’UFC 247. Malgré le résultat, beaucoup pensent que Les os il a perdu le combat et Kings méritait d’être couronné nouveau champion.

Après l’événement, Kings cherche sa vengeance. UFC veut ça mais Jones avoir d’autres plans.

Jones a un combat devant Jan Blachowiczqui a mis KO Corey Anderson dans Rio Rancho. Jon s’est exprimé et a indiqué qu’il préférait faire face au pôle, dans son pays natal.

Maintenant, tout à coup, j’ai peur d’un bon combat aérien? Je suis sûr que je l’ai raccompagné pendant 25 minutes d’affilée lorsque nous nous sommes battus. Une chose étant d’être le champion du monde, vous devez rechercher de la viande fraîche sur tous les sols. J’ai l’impression d’en faire sauter en Pologne, je n’en ai pas encore eu. pic.twitter.com/frnLyFUkN1 – Jon Bones Jones (@JonnyBones) 18 avril 2020

«Maintenant, tout à coup, ai-je peur d’un bon combat de chiens? Je suis presque sûr qu’il sera avec lui pendant 25 minutes d’affilée quand nous nous battrons. Être champion du monde est une chose: vous devez rechercher de la viande fraîche dans tous les sols. J’ai hâte de chercher des cerises en Pologne, je n’ai pas encore eu ça », a écrit Jones.

Kings n’a pas tardé à répondre, lui envoyant un texto Instagram à Jones:

“Comme vous pouvez le voir clairement ici, je suis brutalement démoli!”. A écrit Reyes.

Beaucoup d’entre nous aimeraient voir ce combat, car cela mettrait le champion en difficulté. L’intention de Les os le front Blachowicz c’est très intéressant. Jones il a affronté de grands attaquants comme Alexander Gustafsson y Thiago Santosmais Blachowicz Il a beaucoup parlé de ses derniers combats et serait tout à fait attirer l’attention des fans.

L’organisation pourrait décider de finaliser le match revanche entre les deux et donner un combat de plus pour Blachowicz avant de se battre pour la ceinture. Avec un record de 7-1 dans ses huit derniers combats, dont cinq bonus d’événement et 4 se sont terminés avant la décision. Il est difficile de nier le combat pour Blachowicz, surtout avec Jceux intéressé à se battre dans Pologne.

UFC espère reprendre sa programmation le 9 maiainsi que d’entendre des nouvelles du combat à venir de Les os. Le champion doit respecter son accord judiciaire avant de retourner dans l’octogone. Mais vous verrez probablement de l’action cette année. Seulement, il n’est pas clair qui sera le prochain challenger.