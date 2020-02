Dominick Reyes voit deux faiblesses clés chez Jon Jones

Image via @ domreyes24 sur Instagram (photographe non répertorié)

Lors de l’UFC 247, qui se déroulera ce samedi à Houston, au Texas, Dominick Reyes tentera de faire ce que tant d’autres ont échoué: vaincre le champion des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones.

Bien que Reyes entamera ce combat comme un outsider important, il regorge de confiance et pense que Jones a deux faiblesses clés qu’il pourrait être en mesure d’exposer.

Avant tout, Reyes pense que Jones a un problème d’ego. Deuxièmement, il estime que le champion des poids lourds légers est «très touché».

“La faiblesse de Jones est lui-même, son propre ego, tout en étant très frappant”, a déclaré Reyes lors du premier épisode de l’UFC Embedded pour l’UFC 247.

“Je vais vous montrer à quel point il est vraiment frappant”, a ajouté Reyes, préfigurant la punition qui, selon lui, est en réserve pour Jones. “Faisons cela. Que le meilleur gagne.”

Dominick Reyes entrera dans la cage à l’UFC 247 avec un dossier sans faute de 12-0, dont six victoires consécutives depuis qu’il a rejoint la liste de l’UFC. Les temps forts de son séjour à l’UFC incluent des victoires sur les meilleurs talents de Jared Cannonier, Ovince Saint Preux, Volkan Oezdemir et, plus récemment, l’ancien champion des poids moyens de l’UFC Chris Weidman.

Jones, d’autre part, entrera dans la cage avec Reyes avec de récentes victoires sur Thiago Santos, Anthony Smith et Alexander Gustafsson en vue arrière. Avant ces victoires, il a subi une longue pause en raison d’un échec au test de dépistage de drogues. Jones n’a perdu qu’une seule fois en tant que pro, et cette perte est survenue par une disqualification controversée. Au cours de son illustre carrière, il a battu des ennemis comme Ryan Bader, Mauricio «Shogun» Rua, Quinton «Rampage» Jackson, Lyoto Machida, Rashad Evans, Chael Sonnen, Vitor Belfort, Alexander Gustafsson, Glover Teixeira, Daniel Cormier et le hommes mentionnés en haut de ce paragraphe.

Pensez-vous que Dominick Reyes peut capitaliser sur les faiblesses de Jon Jones et remporter le titre UFC des poids lourds légers à l’UFC 247 ce week-end?

