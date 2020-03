Don Madge de l’UFC ne comprend pas pourquoi les combats ne sont pas proposés

Don Madge est une perspective prometteuse, mais il a du mal à réaliser son potentiel.

Les résultats de Madge dans la cage parlent d’eux-mêmes, alors que le jeune Sud-Africain est sur une séquence de six victoires consécutives et a remporté ses deux premiers combats à l’UFC.

Mais c’est tout: depuis qu’il a rejoint la liste début 2018, Madge (9-3 MMA, 2-0 UFC) n’a combattu que deux fois. L’inactivité est hors de son contrôle.

“Honnêtement, on ne me propose pas de (combats)”, a déclaré Madge à MMA Junkie. «Nous étions récemment sur le point de réserver quelque chose, mais tout le virus a tout arrêté. Je demandais depuis octobre de me battre sur la carte de Londres (avant le virus), et j’ai été victime d’un silence de mort. Je sais qu’il y a clairement un problème. Je ne sais pas trop ce que c’est, mais cela semble un peu injuste. Cependant, je garde la tête baissée et je travaille donc, quand l’occasion se présentera, je serai prêt. “

L’ancien champion des poids légers de l’EFC aime la carte UFC 251 prévue le 6 juin à Perth, en Australie, mentionnant Brad Riddell de City Kickboxing comme un adversaire qu’il aimerait affronter.

“Honnêtement, je ne suis jamais allé en Australie et je pensais que ce serait génial de se battre dans un endroit nouveau et de rencontrer de nouvelles cultures et de nouveaux fans”, a déclaré Madge. «Brad Riddell est un gars que je connais et avec qui je me suis entraîné. Je l’ai suggéré juste parce qu’il est chaud sur la scène avec un peu de battage médiatique autour de lui, et cela semblait logique. Il n’est pas spécifiquement quelqu’un sur qui j’avais les yeux rivés, mais (c’était) logique si c’était à Perth que je combattais quelqu’un de cette région avec un peu de battage médiatique autour de lui. “

Riddell a impressionné lors de ses deux premières apparitions en octogone, et Madge aime la confrontation stylistique avec l’ancien champion de kickboxing.

“Excitant à coup sûr”, a déclaré Madge. “Il aime se tenir debout et échanger, moi aussi, c’est pourquoi je pense que ce serait un match amusant.”

Avec la popularité toujours croissante du sport en Afrique et deux champions récemment couronnés en Israël, Adesanya et Kamaru Usman, Madge pense que l’Afrique du Sud serait le pays idéal pour accueillir le premier événement UFC en Afrique.

Mais il plaisante en disant qu’il ne serait pas là-dessus.

«L’Afrique du Sud a accueilli la Coupe du Monde de la FIFA. Je suis convaincu que nous sommes plus que capables d’accueillir un grand événement », a déclaré Madge. «Nous avons une promotion locale ici (EFC) qui organise des événements chaque mois avec des milliers de personnes. De la façon dont ça se passe jusqu’à présent, ils viendront ici pour organiser un événement et ne me mettront probablement pas sur la carte. “

