Donald Cerrone a appris à embrasser le rôle de modèle grâce à sa grand-mère

Lorsque Donald «Cowboy» Cerrone a décidé qu’il voulait être un combattant, c’est parce qu’il aimait absolument se battre.

À ses débuts, il n’a jamais imaginé les responsabilités supplémentaires qui découleraient de son ascension rapide dans les rangs où il est non seulement devenu un artiste martial mixte d’élite, mais il est également l’un des athlètes les plus populaires du sport.

“Le modèle et en essayant de donner le bon exemple, il n’a pas vraiment commencé à frapper la maison jusqu’à ce que vous commenciez à voir des gens s’habiller comme vous pour Halloween”, a déclaré Cerrone dans son documentaire “Plus qu’un cow-boy”. «J’entendais des gens s’entraîner dans un gymnase avec un gars comme« il y a un gamin qui dit qu’il fait le combo «Cowboy», il vous suit partout, il veut vous rencontrer, veut vous parler »et je suis vraiment ? Quelqu’un veut sortir avec moi?

“Cela n’a jamais vraiment eu de sens. Même aujourd’hui, [my coach] Jafari [Vanier] [said] ça arrive tout le temps, j’ai vraiment envie que quelqu’un vienne ici et passe du temps? Il est comme “mec, tu plaisantes?”. Je pense que je suis juste une personne ordinaire. Voilà comment je me sens.”

Il a fallu attendre que Cerrone ait eu une conversation franche avec sa grand-mère Jerry et elle lui a demandé de se comporter d’une certaine manière parce que les gens allaient le considérer comme un exemple maintenant.

“Le côté modèle était ma grand-mère”, a expliqué Cerrone. «Elle dirait que tu vas te faire foutre, vous avez maintenant des enfants et des papas qui veulent suivre vos traces et être comme vous, alors soyez une bonne personne. Comme le faire bien.

«Vous avez le monde entre vos mains et des gens qui vous suivent alors pourquoi voudriez-vous être un connard? Pourquoi voulez-vous être ce type? Je suis comme si tu avais raison grand-mère, désolé. “

Au fil du temps, Cerrone a pris à cœur les paroles sages de sa grand-mère parce qu’il a commencé à voir comment son apparence extérieure au reste du monde commencerait à se refléter sur lui.

«Comme je le disais quand nous parlions de ce documentaire, je peux raconter l’histoire et vous dire tout ce que je veux. Donc, si je veux que vous croyiez que je suis un d * ckhead, je pourrais totalement le faire, mais pourquoi ne pas diriger ce navire comme je le veux, où je veux que le monde me voie », a déclaré Cerrone. “C’est comme ça qu’elle me disait.”

Cerrone, qui affrontera Conor McGregor lors de l’événement principal de l’UFC 246 le 18 janvier, a conservé cette même attitude dans l’Octogone où il a sans doute appris la leçon la plus difficile de toutes – être gracieux dans la victoire ou la défaite.

C’est devenu le meilleur conseil possible qu’il a transmis à la prochaine génération de combattants cherchant à l’imiter.

«Lorsque vous gagnez, tenez-vous dans l’œil du public, comme à la fin de la journée ce que l’UFC a fait pour moi me fait devenir un modèle pour toucher les gens. Donc, si je voulais que vous pensiez que je suis juste une merde grossière et grossière, je peux le représenter ou pas, je suis ici pour aimer enseigner à ces enfants », a expliqué Cerrone. “Montrez aux jeunes, montrez à la prochaine génération, ouais, bien performer est super et tenons-nous en quelque sorte.

“Comme ne sautez pas sur la cage et ne jetez pas de merde et frottez-la sur le visage de l’autre gars. Allez voir et assurez-vous qu’il va bien. Va serrer la main de la maman du mec, qui pleure maintenant parce que son fils vient de perdre. Ce n’est pas comme le football où toute une équipe sur laquelle vous pouvez compter. C’est un sport pour une personne. Vous allez là-bas et quelqu’un se fait généralement assommer malheureusement. »