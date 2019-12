Donald Cerrone a exclu de se perdre pour de l'argent à l'UFC 246: "Cela n'arrivera jamais"

S'il y a quelque chose que personne ne peut nier, c'est que Donald Cerrone, chaque fois qu'il monte dans l'octogone, livre toujours le plus dans ses combats, gagnant ou perdant. Avec Conor McGregor, sera le combat vedette de l'UFC 246, le 18 janvier.

Dans une interview avec MMA Fighting, l'Américain a déclaré qu'il ne serait pas différent et a exclu la possibilité de se perdre au profit de son rival.

«Il y a beaucoup de bêtises qui disent, les gens disent qu'ils me paient pour perdre exprès. Il n'y a pas assez d'argent dans le monde pour que je puisse livrer un combat. Je ne me regarderais jamais dans le miroir si je recevais de l'argent pour ça. Cela n'arrivera jamais. Je préfère me battre gratuitement que de recevoir de l'argent pour perdre. Ce n'est pas moi. Je vais me battre avec tout ce que j'ai, comme je l'ai toujours fait »dit Cerrone.

Des commentaires de combat faciles ont émergé pour marquer le retour de Conor à l'octogone pour que vous puissiez vous venger avec Khabib Nurmagomedov. L'information a été confirmée par Dana White, qui prétendait que si les Irlandais gagnaient "Cowboy", il pouvait faire face au Russe par la ceinture légère. (Dans le cas où Khabib conserve la ceinture).

Malgré le fait que son rival n'a pas gagné depuis 2016, Fermé Il dit qu'il se prépare à affronter un Irlandais plus motivé que les combats précédents. Pour Donald, McGregor Il a dû reprendre son amour pour le sport.

«J'espère faire face à un meilleur Conor McGregor que les gens ont déjà vu. Vraiment. Il a de nombreuses questions et critiques à l'égard de ceux qui doutent de lui et il doit y répondre. Je pense qu'il s'était entraîné bien avant. Il arrivera dans une meilleure version de ce qui a déjà été vu », Conclut Cerrone.