Donald Cerrone a perdu douze pieds d’intestins en faisant quoi?!?

Découvrez cette infographique astucieuse d’ESPN qui détaille certaines des blessures folles que Donald «Cowboy» Cerrone a subies à cause de ses parascolaires de sports extrêmes.

L’infographie sous-estime en fait la quantité de dégâts que Cerrone a subis au cours des années à l’extérieur de la cage, laissant de côté comment il s’est «cassé le dos deux fois» et les détails de ces douze pieds d’intestins perdus. Cela s’est produit lorsqu’il a été “éventré par le guidon de son véhicule tout-terrain, perdant une partie de ses intestins et de son estomac après un saut de 60 pieds qui avait très mal tourné.”

Cerrone a détaillé la blessure en 2012:

“Je faisais de la course de motocross et j’ai fait très mal et j’ai simplement renversé mes tripes”, a déclaré Cerrone. «Ils ont dû prendre un tas de mes intestins et une partie de mon estomac. Ce qui s’est passé cette fois, c’est que mon estomac a essentiellement roulé autour de l’intestin. Mec, parle de douleur. C’était comme si quelqu’un me poignardait. Oh, c’était tellement brutal. J’ai dû aller aux urgences et, fondamentalement, ils ont dû vider tous mes intestins, puis faire couler de l’eau dans mon estomac et essayer de le faire tourner, un peu comme un tuyau d’arrosage. Si vous avez un pli dans le tuyau, vous faites couler de l’eau et la pression la fera se défaire. Cela a fonctionné, alors Dieu merci. »

Étant le fouineur fou qu’il est, “Cowboy” a en quelque sorte encore combattu Jeremy Stephens deux semaines plus tard à l’UFC sur Fuel TV 3.

Non seulement cela, mais Cerrone a remporté le combat par décision unanime avec 30-27 scores des trois juges.

Mais oui, si vous vous demandez pourquoi les coups de feu sur le corps ont tendance à l’affecter autant, vous savez maintenant. Le gars n’est pas surhumain, bien qu’il ait certainement fourni de nombreuses preuves du contraire au fil des ans.