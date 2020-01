Donald Cerrone à propos de la paie de 80 millions de dollars de Conor McGregor: “ Jetez un peu de graisse à Cowboy ”

Image: @CowboyCerrone sur Instagram

On a demandé à Donald Cerrone ce qu’il pensait de Conor McGregor, disant qu’il gagnerait 80 millions de dollars ce week-end à l’UFC 246, suggérant qu’on lui en donne une partie.

McGregor a déclaré plus tôt cette semaine qu’il allait gagner 80 millions de dollars pour son retour dans l’Octogone contre Cerrone. Il a également déclaré avoir gagné 50 millions de dollars pour son combat à l’UFC 229 contre Khabib Nurmagomedov. L’UFC n’a pas confirmé ces chiffres, mais en tant que plus grande star du sport, il n’est pas fou de penser que McGregor est en ligne pour un énorme salaire.

S’adressant aux médias, on a demandé à Cerrone ce qu’il pensait du salaire record de McGregor. Voici ce qu’il a dit (h / t MMAjunkie.com).

J’ai interrogé @CowboyCerrone sur les réclamations de Conor McGregor d’un salaire de 80 millions de dollars au # UFC246 et sa réponse était un classique. pic.twitter.com/D3wlcchIvC

– Mike Bohn (@MikeBohnMMA) 15 janvier 2020

«Hé mec, c’est bon pour toi. Bien pour vous. Si vous voulez donner un coup de pied à Cowboy un peu, comme un pourcentage, ce serait encore plus cool. Mais comme je l’ai dit, si c’est un vrai chiffre, je me tape sur l’homme. Cela signifie que j’ai fait quelque chose de bien et qu’il a fait quelque chose de bien et que nous vendons un sacré combat, non? Donc, bon sang, bon pour vous », a déclaré Cerrone.

“Jetez un peu de graisse à Cowboy lorsque vous avez terminé.”

Cerrone devrait également faire le plus gros salaire de sa carrière à l’UFC. C’est la première fois qu’il aura le privilège de mettre en vedette une carte à la carte, et contre une superstar légitime dans McGregor néanmoins. Bien sûr, il ne sera probablement pas proche des 80 millions de dollars annoncés par McGregor, mais cela devrait quand même être une bonne nuit pour Cerrone.

L’UFC 246 aura lieu ce samedi 18 janvier au T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. L’événement principal verra McGregor rencontrer Cerrone dans un combat de poids welter de cinq rondes tandis que l’événement co-principal est un match revanche entre les prétendantes aux poids coq des femmes Holly Holm et Raquel Pennington. Un combat léger entre Anthony Pettis et Carlos Diego Ferreira donne le coup d’envoi de la carte PPV.

Croyez-vous Conor McGregor quand il dit qu’il sera payé 80 millions de dollars pour son combat contre Donald Cerrone à l’UFC 246?