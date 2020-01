Donald Cerrone a toujours assisté à son UFC 246 après la fête après la sortie de l’hôpital

Donald Cerrone est toujours sorti et a assisté à son après-match UFC 246 malgré sa défaite en 40 secondes contre Conor McGregor.

L’événement principal de samedi soir a été à la hauteur du battage médiatique aux yeux de certains, mais pour d’autres, il est compréhensible que cela les a laissés en vouloir tellement plus que Cerrone n’a pas pu décrocher un seul coup sur McGregor avant que “The Notorious” ne l’achève via TKO.

Cerrone étant ensuite transporté à l’hôpital, il serait logique qu’il reste bas pour le reste de la soirée, mais comme l’a rapporté MMA Junkie, ce n’était pas du tout le cas alors qu’il se relevait et faisait une apparition à sa fête d’après prévue.

Les stars étaient en force à Vegas pour soutenir Cerrone, y compris Chuck Liddell et Jeremy Renner, qui se sont tous deux présentés pour passer du temps avec lui une fois la poussière retombée sur le résultat. Dave Bautista soutenait également “Cowboy” ce soir-là, mais on ne sait pas s’il s’est présenté à l’after party.

Cerrone a toujours été le genre de gars qui va avec le courant et c’est exactement ce qu’il va continuer à faire alors que nous regardons vers l’avenir. L’homme lui-même a déjà dit qu’il allait traîner et continuer à se battre, et bien qu’il n’ait peut-être pas réussi à vaincre Conor McGregor, il y a beaucoup d’étoiles à la fois welters et légers qui auraient du mal à éviter une lutte difficile contre un gars comme Cerrone.

Bien qu’il n’y ait presque aucune chance que nous assistions à une revanche entre les deux hommes, le respect qu’ils ont l’un pour l’autre semble indiquer qu’ils continueront à être cordiaux longtemps après l’UFC 246 et au-delà.

