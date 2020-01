Donald Cerrone a un message pour les «mères stupides» qui pensent qu’il a plongé contre Conor McGregor

Donald Cerrone, vétéran de longue date des poids lourds de l’UFC, a été écrasé en moins d’une minute lorsqu’il a combattu Conor McGregor lors de l’événement principal de l’UFC 246 en pay-per-view (PPV) plus tôt ce mois-ci à Las Vegas, Nevada.

La perte était suffisamment déséquilibrée pour susciter des théories du complot sur la vache à lait «notoire», et comment la promotion aurait pu payer à «Cowboy» une petite égratignure supplémentaire pour plonger, ce qui protégerait à son tour le tirage au sort de McGregor.

Et ces commentaires du porte-parole ESPN Stephen A. Smith ont seulement attisé ces flammes.

“Faites une plongée, stupide enfoiré?”, A écrit Cerrone en réponse à un commentaire Instagram. «À qui pensez-vous parler? Obtenez une putain de vie. “

“Tu penses que c’est drôle?”, Poursuivit Cerrone dans une réplique séparée. “Vous avez l’impression que je suis le genre d’homme qui vendrait son âme? Rendez-moi service et ne me suivez pas si c’est ce que vous ressentez. “

Les théoriciens du complot oublient peut-être le fait que Cerrone aura 37 ans en mars et qu’il a subi des pertes consécutives par KO avant de combattre McGregor. De plus, «Cowboy» a subi plusieurs fractures à la suite de ces frappes à l’épaule bien planifiées. De plus, personne à l’UFC ne «réparerait» jamais un combat.

Oh, attendez…