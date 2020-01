Donald Cerrone dans la bande-annonce de Spenser Confidential, avec Mark Wahlberg

On ne finirait pas si on commençait à parler de tout ce qu’il faisait Donald Cerrone En plus des combats à l’UFC. Mais maintenant, nous nous concentrons sur sa carrière d’acteur, qui a commencé en 2013 dans la magnifique série Justifié.

Jusqu’à présent, il a continué à travailler à la télévision, comme c’est merveilleux Impie, ainsi qu’au cinéma, faisant partie de films tels que L’égaliseur 2. Et en ce moment, il en a trois en post-production. Pendant qu’il est sur le point de sortir Spenser Confidential dans Netflix, avec Mark Walhberg en tant que protagoniste

C’est précisément ce que nous voyons maintenant dans la bande-annonce de cette nouvelle production, qui partage également avec la star de la musique Post Malone, Alan Arkin ou Winston duke.