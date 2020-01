Donald Cerrone décrit son résultat idéal pour le combat contre Conor McGregor

Comment Donald Cerrone veut-il que son imminent scrap avec Conor McGregor aille? Vous pourriez deviner qu’il espère un autre coup de grâce rapide, un coup de tête ou une victoire de soumission facile.

Ce n’est pas le cas.

S’adressant aux médias avant son combat contre McGregor, qui domine la carte UFC 246 de samedi à Las Vegas, Cerrone a décrit son résultat idéal pour le concours.

Bref, il veut une guerre.

“Coup de tête”, a commencé Cerrone lorsqu’on lui a demandé comment il voulait que le combat se déroule (via MMA Junkie). «Au quatrième tour. Je veux f ** king aller là-bas et être testé et le tester et faire glisser et baver et en obtenir. Je me suis entraîné dur pour ça. Je suis là pour ça.

“Vous voyez, il y a beaucoup de gloire à assommer quelqu’un tout de suite, mais il y a plus de gloire pour moi à me battre et à devoir répondre à ces questions dans votre esprit”, a poursuivi Cerrone. “Quand vous êtes vacillant et que vous vous blessez et que vous reculez et que vous devez mordre pour continuer, c’est la f ** king maladie que j’ai que j’aime. Donc, si je pouvais l’écrire parfaitement, ce serait un âne dur, faites-le glisser à travers le combat de saleté. “

Donald Cerrone entrera dans ce combat UFC 246 après une paire de pertes d’arrêt pour les meilleurs prétendants légers Justin Gaethje et Tony Ferguson. Avant cela, il a remporté des victoires consécutives contre les prétendants légers Al Iaquinta et Alexander Hernandez, et une victoire des poids mi-moyens contre le “Platinum” Mike Perry. Il a 36-13 ans en somme.

Conor McGregor, d’autre part, n’a pas combattu depuis octobre 2018, lorsqu’il a été soumis par Khabib Nurmagomedov dans le but de récupérer le titre des poids légers de l’UFC. Il a 21-4 au total.

Malgré le fait que les deux hommes ont connu leurs plus grandes victoires en poids léger, la paire se rencontrera dans la division des poids welters.

Comment pensez-vous que l’action se déroulera lorsque Donald Cerrone et Conor McGregor entreront ensemble dans la cage à l’UFC 246?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 14/01/2020.