Donald Cerrone défend ses affirmations selon lesquelles il a «plongé» contre Conor McGregor

Donald Cerrone a clairement indiqué avant l’UFC 246 qu’il ne plongerait jamais dans un combat. Compte tenu du résultat de son combat contre Conor McGregor, cependant, il a également été contraint de participer à la défensive après le combat.

Cerrone (36-14 MMA, 23-11 UFC) a sans doute été le plus gros moment de sa carrière au début du mois lorsqu’il a subi une perte de 40 secondes par TKO face à McGregor (22-4 MMA, 10-2 UFC) tête d’affiche UFC 246 prévue à Las Vegas. Le combat a été court, mais “Cowboy” a subi une bonne partie des dégâts. Le nez et l’os orbital ont tous deux été endommagés par la combinaison de coups d’épaule, d’un coup de tête et de la célèbre main gauche pour laquelle «The Notorious» est si bien connu.