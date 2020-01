Donald Cerrone détaille les moments les plus effrayants et les plus intenses d’une semaine de combats à l’UFC

Donald Cerrone a toujours été honnête au sujet de l’expérience des combats et a récemment parlé des «moments les plus effrayants» et «les plus intenses» qui occupent son esprit avant d’entrer dans l’Octogone.

Samedi 18 janvier, à l’UFC 246, le joueur de 36 ans affrontera Conor McGregor dans l’un des combats les plus monumentaux de sa carrière. Non seulement Cerrone fait face à l’une des plus grandes stars de l’histoire du MMA, mais il devra également faire face à ses peurs.

Lors d’une interview en 2019 avec MMA Junkie, Cowboy a décrit l’expérience du combat.

“C’est ce que j’aime, mec. J’adore me battre. C’est le sentiment le plus effrayant, le plus intense et le plus amusant… Je ne pourrais même pas vous l’expliquer », a déclaré Cerrone.

Malgré l’accumulation d’un record de 36-13, Cerrone éprouve toujours une gamme d’émotions avant chaque combat, qu’il a développées.

“À partir de maintenant (le jour de l’entretien) – je ne peux pas dormir la nuit. Manger est dur », a déclaré Cerrone.

“Faites le poids – la moitié de la bataille est terminée. Le jour du combat, (explétif), tous vos amis sont comme, “Tu vas le tuer.” Euh, non (explétif). Je dois y aller et me battre. Ça ne va pas comme ça. Peur… allons-y. Emballez votre (explétif), nous sommes dans l’arène.

«Tous vos coéquipiers se battent, vos entraîneurs sont là. C’est fou », a poursuivi Cerrone. “C’est effrayant. Vous allez vomir dans la salle de bain – je le fais de toute façon – puis vous vous tenez debout et vous marchez dans le couloir et de la lumière (explosive) dans votre visage, juste comme ça. Maintenant, vous êtes en direct à la télévision, vous marchez dans le tunnel et vous vous dites: “Saint (explétif). Six semaines, et c’est ici, et c’est maintenant. »

«Je suis sur le bord d’un avion, sur le point de sauter. J’ai été au sommet des montagnes. Et rien ne donne aux cheveux à l’arrière de votre cou l’impression de marcher dans cet octogone (explétif) et ils ont fermé cette porte et vous vous dites: «Eh bien, il n’y a que deux façons de procéder, non? Dedans ou dehors.'”

Les poils à l'arrière de son cou reviendront en position debout dans moins de deux semaines lorsque Donald Cerrone affrontera Conor McGregor dans l'événement principal de l'UFC 246.

