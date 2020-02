Image via @ufc sur Instagram

La légende de l’UFC, Donald Cerrone, espère retourner dans l’Octogone en mars ou avril après sa défaite par KO contre Conor McGregor lors de l’événement principal de l’UFC 246.

Cerrone n’a duré que 40 secondes pour McGregor en janvier, subissant sa troisième défaite consécutive par TKO après avoir perdu contre Justin Gaethje et Tony Ferguson avant cela. Cela a été une étape brutale pour Cerrone, l’un des combattants les plus populaires de l’histoire du MMA et le combattant le plus actif de l’histoire de l’UFC, car il semble être à la baisse de sa carrière après des années d’être un favori des fans durable qui était connu pour son capacité d’absorber les dégâts.

Suite à la perte de KO par McGregor, Cerrone a été suspendu médicalement pendant six mois en raison de fractures du nez et des orbites. Cependant, il semble que “Cowboy” se rétablisse rapidement, car la légende espère faire un retour rapide dans l’Octogone.

Dans sa dernière publication sur Instagram, Cerrone a annoncé un retour potentiel à l’UFC en mars ou avril.

“Ce que tu penses Danger ?? Nous devrions nous battre en mars ou avril? »

Considérant que Cerrone a perdu trois combats consécutifs via TKO, peut-être qu’un combat de mise au point est de mise pour “Cowboy” quand il fera son retour dans l’Octogone. Pour être juste envers Cerrone, ses trois défaites sont venues contre la compétition d’élite à McGregor, Gaethje et Ferguson. Mais en même temps, une séquence de trois revers sans défaite n’est jamais une bonne chose, alors peut-être que l’UFC lui donnera un combat plus stylistique à son retour.

Cerrone a combattu McGregor au poids welter et il est toujours possible qu’il se bat à 170 livres quand il reviendra, mais peut-être qu’un retour à 155 livres est de mise. Quelle que soit la catégorie de poids dans laquelle il se bat, Cerrone doit absolument lever la main lors de son prochain combat. S’il est à nouveau assommé, les fans et les médias commenceront à utiliser le mot retraite lorsqu’ils parlent de lui, et ce n’est pas un mot qui fait partie du vocabulaire de Cerrone.

Qui aimeriez-vous voir Donald Cerrone se battre à son retour dans l’Octogone?