Donald Cerrone humilie Alex Hernandez à Brooklyn

Donald Cerrone est peut-être un grand record de l’octogone de l’UFC, mais le fidèle de l’UFC ne s’engage généralement pas à parler de façon trash avec ses adversaires avant les combats.

Ainsi, lorsque le concurrent léger n ° 11 Alexander Hernandez a décidé de faire du bruit et de tirer une salve de coups verbaux dans la direction de “Cowboy” avant leur combat à l’UFC sur ESPN + 1 à Brooklyn, NY, en janvier 2019, cela a soulevé plus que quelques sourcils.

Mais plutôt que de choisir de répondre en nature, Cerrone a ri de la conversation trash, a attendu son heure, puis a rendu son châtiment à l’ancienne lorsque le couple s’est rencontré à l’intérieur de l’octogone la nuit du combat.

Un Cerrone apparemment focalisé sur le laser a produit une performance brillante, car il a résisté à une forte pression précoce de Hernandez avant de terminer son homme avec une superbe démonstration de frappe au Barclays Center.

Hernandez est sorti agressivement dès le début et a attrapé Cerrone avec un uppercut solide dans les premiers échanges. Mais un coup de tête, puis un retrait, de Cerrone a signifié ce qui allait arriver plus tard dans le concours de “Cowboy”.

Hernandez a continué à avancer, cherchant à submerger Cerrone avec son rythme de travail précoce, mais le vétéran de l’octogone est resté calme et, après s’être ajusté au rythme, a trouvé sa marque avec des coups de poing et des coudes à bout portant. Cerrone a ensuite augmenté la chaleur dans la dernière minute du tour, se connectant avec plus de coudes et de coups de poing, et se connectant avec un genou magnifiquement chronométré lorsque Hernandez a cherché à changer de niveau à la recherche d’un retrait.

Et avec la foule sur ses pieds saluant une superbe ouverture cinq minutes, Hernandez retourna dans le coin éclaté et saignant, tandis que Cerrone revint calmement vers son tabouret, apparemment sans souci du monde.

Cela a parfaitement arrangé les choses pour le deuxième tour et, après avoir haussé un corps à corps de Hernandez, Cerrone a repris là où il s’était arrêté alors qu’il décrochait des coups plus solides de la portée et punissait les genoux et les coudes du corps à corps.

Daniel Cormier a suggéré dans le commentaire que Cerrone devrait terminer ses salves de frappe avec un coup de pied, mais “Cowboy” a changé les choses en ouvrant avec un, alors qu’il se connectait à un énorme coup de tête qui a fait tomber Hernandez sur le tapis.

Cerrone a ensuite suivi son homme sur le tapis et l’a terminé avec des frappes pour marquer une victoire affirmative et montrer au monde qu’il reste l’un des meilleurs finisseurs de la liste de l’UFC. Récapitulez la finition agréable de Cerrone via la vidéo ci-dessus.

Cerrone revient en action le samedi 18 janvier contre Conor McGregor dans le très attendu événement principal de l’UFC 246 à Las Vegas. Et une répétition de la performance de “Cowboy” serait juste le moyen pour Cerrone et ses fans de lancer 2020 avec style.

