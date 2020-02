Donald Cerrone: «Je n’ai pas reçu d’argent PPV» pour le combat contre Conor McGregor

Image via @ufc sur Instagram

De nombreux fans de combat espéraient que, gagnant ou perdant, Donald Cerrone ferait la banque pour son mégastar de combat MMA UFC 246 Conor McGregor. Malheureusement, cela ne ressemble pas au vétéran fan vétéran a reçu beaucoup plus que son sac à main de combat typique

Répondant à un fan dans les réponses à une récente publication sur Instagram, Cerrone a révélé qu’il n’avait reçu aucun point de paiement à la vue pour son combat avec McGregor, et n’avait reçu que son «argent forfaitaire» standard.

“Hahahahah 7-10 millions”, a écrit Cerrone après qu’un fan a suggéré qu’il méritait un gros salaire pour le combat. “Je n’ai pas reçu d’argent PPV. Ce que le monde pense et ce qui se passe vraiment est tellement différent. J’ai fait de l’argent plat. “

Voilà pour une soirée culotte rouge pour Donald Cerrone.

Selon les salaires rapportés pour l’UFC 246, Cerrone a empoché 200 000 $ pour ce combat. S’il avait vaincu McGregor, il aurait gagné 200 000 $ supplémentaires, mais malheureusement pour lui, il a été vaincu en moins d’une minute.

McGregor, en revanche, a gagné un taux forfaitaire de 3 millions de dollars, et a également gagné une partie des revenus à la carte.

Avant le combat, la superstar irlandaise du MMA a suggéré qu’il gagnerait 80 millions de dollars pour son combat avec Cerrone. Bien que ce chiffre soit presque certainement exagéré, il ne fait aucun doute qu’il a gagné beaucoup plus que son sac à main divulgué de 3 millions de dollars, et des montagnes plus que le salaire de 200000 $ de Cerrone.

Que pensez-vous de cette révélation de Donald Cerrone? Pensez-vous que le vétéran préféré des fans, qui détient le record du plus grand nombre de victoires dans l’histoire de l’UFC, aurait dû recevoir un morceau du gâteau à la carte pour l’UFC 246?

Faites-nous savoir ce que vous pensez dans la section des commentaires ci-dessous.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 07/02/2020.