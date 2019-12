Donald Cerrone ne parlera pas de détritus à propos de Conor McGregor

Donald Cerrone est sans surprise ravi d'avoir enfin sa chance de partager l'octogone avec Conor McGregor.

Après des années à avoir le combat pendant devant lui, Cerrone (36-13 MMA, 23-10 UFC) a signé pour combattre McGregor (21-3 MMA, 9-1 UFC) dans l'événement principal de l'UFC 246, qui a lieu Le 18 janvier à la T-Mobile Arena de Las Vegas et diffusé en pay-per-view. "Cowboy" a admis que, même après avoir mis du papier sur le stylo et que cela soit devenu officiel, il était incrédule que la rencontre se soit concrétisée.

L'accord de Cerrone pour combattre McGregor est également venu avec un nouveau contrat UFC attaché. Cerrone, qui est déjà à égalité pour le record du plus grand nombre de combats de l'histoire de l'UFC à 33 ans, est désormais lié à la promotion de sept combats supplémentaires. Le combat avec McGregor sera son plus lucratif financièrement à ce jour – mais ce n'est pas l'argent qui va le renvoyer du sport.

"Je suis ravi", a déclaré Cerrone à MMA Junkie vendredi. «Mon contrat avec l’UFC est bon de toute façon, mais ce n’est pas l’argent que tout le monde pense. C'est comme, "Oh, vous vous battez contre Conor, vous êtes prêt pour la vie." Cela ne fonctionne pas comme ça. J'ai obtenu un peu plus d'argent, donc c'est cool. Mais ce n'est pas comme si j'avais fini et je peux juste prendre ma retraite après cela et acheter un yacht et vous voir dans les Caraïbes. "

Le fait que Cerrone et son équipe aient pu s'entendre avec l'UFC et faire avancer le combat n'est pas un choc. Cependant, le match prévu dans la division des poids mi-moyens a certainement pris beaucoup au dépourvu. L'idée de se battre à 170 livres plutôt que léger était apparemment celle de McGregor, et ni l'UFC ni Cerrone ne s'y sont opposés.

Bien que Cerrone ait combattu beaucoup plus de fois que McGregor à 170 livres, il a dit qu'il ne pense pas que la classe de poids influe sur la façon dont le combat se déroulera.

"Je pense que c'est mieux pour nous deux", a déclaré Cerrone. "Je pense que vous allez avoir un camp d'entraînement sain et complet pour nous deux. Passez intelligemment à nous deux. … C'est aussi un grand garçon. Ne vous laissez pas tromper par le poids. C'est un grand garçon. Il va être lourd. Tout le monde dit que Conor est un 45er. Non, il a fait '45. Il arrive en grand, alors ne pensez pas que Conor va peser 150 livres et "Cowboy" va être un monstre. Oui en effet. Ce sera probablement mort même. "

Cela fait plus de trois semaines que la finalisation de Cerrone vs. McGregor est devenue publique. Depuis lors, McGregor n'a été que sympathique. Les clips de l'échange de conférence de presse entre les deux de 2016 ont été immédiatement diffusés en boucle après la nouvelle, et Cerrone a déclaré qu'il était amusant de voir cela.

Cet échange a eu lieu il y a longtemps, cependant, et les deux hommes ont beaucoup souffert – à la fois dans et hors de la cage – depuis. Cerrone a déclaré qu'il n'était pas surpris que McGregor n'ait pas (encore) participé à l'offensive verbale, mais qu'il pense que tout discours de détresse à son égard serait de toute façon atteint.

"Je suis une sorte de tireur droit", a déclaré Cerrone. "Je ne suis pas un gars qui parle beaucoup (de façon explicite). Je ne fais rien de fou dans le public ou bizarre qu'il aurait de mauvaises choses à dire. Quelle chose folle peut-il inventer qu'il puisse dire? »

Si vous retournez le script, cependant, Cerrone a beaucoup de munitions qu'il pourrait tirer sur le chemin de McGregor dans la perspective de l'UFC 246. Les mésaventures personnelles de l'Irlandais au cours des dernières années sont bien documentées, et Cerrone pourrait facilement jeter le passé devant McGregor comme fourrage promotionnel. pour le match.

Cerrone, cependant, a dit que ce n'était pas son style.

"Je ne vais pas parler mal de lui", a déclaré Cerrone. "Je m'en fiche vraiment. Il fait sa vie et tout ce qu'il veut, il le peut. Je suis tout aussi sauvage et fou que lui, mais d'une manière différente. Les médias ne cessent de me demander: «Que pensez-vous des ennuis avec lesquels il se trouve?» Le gars vit au microscope. Tout ce qu'il fait, les gens veulent le faire exploser et en faire tout un plat. C’est sa vie. Je ne creuserais même jamais quelque chose comme ça. Sûrement pas.

"La seule putain de chose dont je parle, c'est de me battre seulement. Tout ce qui est en dehors de cela – c'est vous. Vous faites ce que vous voulez faire. Vous voulez me rencontrer dans la cage et vous battre – combattre c'est une tout autre chose – mais je ne vais rien évoquer du passé ou ce qu'il a fait en dehors de l'octogone. Ce que le mec a fait à l'intérieur de la cage et ce qu'il a fait pour le sport est incroyable. Je suis honoré de combattre un gars comme lui et ça va être une sacrée bataille et je suis impatient. "

En parlant de combats, Cerrone a déclaré qu'il avait l'intention de livrer l'action dans l'octogone que chaque fan espère. Bien que Cerrone ait apparemment un avantage stylistique sur McGregor sur le terrain, il a déclaré que son plan était de se tenir debout et d'échanger. Cerrone et McGregor ont récolté certains des coups de grâce les plus brutaux dans le sport tout au long de leur carrière, et l'espoir de Cerrone est d'ajouter un autre moment mémorable à la bobine des temps forts – gagner ou perdre.

"Je vais aller là-bas et me lever avec lui parce que c'est ce que tout le monde veut voir", a déclaré Cerrone. "Quelqu'un a dit plus tôt que c'était comme se battre pour ne pas gagner presque, mais bon sang non. Je préfère entrer dans l’histoire comme ayant le plus grand combat et perdre que de lutter pour gagner et gagner. Je vais là-bas pour mettre la ligne et jeter et donner à tout le monde ce qu'ils veulent voir. Pour moi, c'est ce que je veux que mon héritage soit. Je ne veux pas être le gars qui a pris la voie facile et a juste mené le combat entier et a essayé de pointer le combat. Sûrement pas. Je vais me lever et essayer de jeter. "

Dans les semaines qui ont suivi la réservation de l'événement principal de l'UFC 246, le président de l'UFC, Dana White, a déclaré que McGregor obtiendrait probablement un titre léger avec une victoire. Cependant, aucun commentaire de ce type n'a été fait à propos de Cerrone, et il a dit qu'il n'avait reçu aucune assurance quant aux prochaines étapes. Un titre UFC reste cependant une partie des objectifs de Cerrone, et malgré l’entrée dans le match sur un skid de deux combats, il connaît l’importance de l’occasion devant lui.

"Je ne me lance plus dans la politique", a déclaré Cerrone. "C’est pourquoi j’ai eu un manager (explétif) parce qu’ils peuvent entrer là-bas et faire les sales négociations. Tout ce que je fais, c'est me montrer et me battre, faire ce que j'aime et m'amuser. … L'objectif n'a pas changé. Je vais obtenir cette ceinture. C’est la dernière chose que j’ai à faire pour mon héritage, donc je suis toujours sur la bonne voie, je vais continuer à avancer et c’est pourquoi ce sport est difficile. Vous devez toujours être au top de votre jeu. J'ai eu quelques feuillets mais bon sang, je suis de retour. "

McGregor est également de retour, et il semble être motivé et affamé pour faire un grand pas en 2020 et restaurer l'héritage qui a été quelque peu entaché ces dernières années. Cerrone a dit qu'il adorait ça, car il voulait la meilleure version de "The Notorious" disponible quand ils partageraient enfin l'octogone le mois prochain.

"(J'attends) le même enfant affamé qu'il y a toujours eu", a déclaré Cerrone. «Il vient me couper la tête. Il y a beaucoup de poids dans ce combat, donc je vais probablement trouver le meilleur Conor McGregor. »

