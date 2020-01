Donald Cerrone ne peut pas gagner le grand combat? «Motherf * cker, voici le plus gros. Voyons voir.’

Donald Cerrone a eu plus de succès dans les principales promotions MMA que la plupart des combattants ne peuvent en rêver.

D’abord et avant tout, il est le combattant le plus victorieux de l’histoire de l’UFC (23). Prolongez cela à son temps dans le WEC, et ce nombre grimpe à 29. Il a combattu et fini plus d’adversaires que quiconque dans les deux promotions, et a gagné des centaines de milliers de dollars en bonus de performance. La seule chose qui lui a échappé jusqu’à présent est une ceinture UFC.

Cela ne changera pas après samedi soir, lorsque Cerrone affrontera Conor McGregor à l’UFC 246. Pourtant, le statut de McGregor en tant qu’ancien champion à deux divisions et chef de file du box-office a élevé sa 34e octogone en quelque chose de bien plus qu’un simple combat d’un seul des combattants les plus actifs de l’histoire de l’entreprise.

Beat McGregor, et Cerrone fait sa marque dans l’histoire. Perdre, et c’est une autre puce pour le récit qui a assombri son succès: proche, mais pas de cigare.

Cerrone était de bonne humeur mercredi pour son premier face à face avec la star irlandaise lors d’une conférence de presse pour l’UFC 246. Mais interrogé sur le défi de McGregor dans une carrière de défis surmontés et abandonnés, il connaissait très bien le récit entourant le combat.

“Il est le double champion de la ceinture, donc vous pouvez certainement dire que c’est, à ce jour, la bataille la plus difficile”, a déclaré Cerrone. “Je suis content, mec, parce que c’est” Cowboy, pouvez-vous combattre le grand combat? Vous ne réussirez jamais dans le grand combat. “Eh bien, motherf * cker, voici le plus gros. Voyons voir.”

Cerrone a toujours voulu lancer les dés. Parfois, il monte des as et impressionne tout le monde. Pour les autres, il échoue. Mais il ne reste jamais loin du cheval.

Comme il avait vieilli et s’était installé dans la vie domestique, Cerrone est un homme qui semble beaucoup plus en paix qu’auparavant. De toute évidence, cela a été bon pour son état d’esprit. Mais il échoue également beaucoup plus souvent.

Fidèle à sa forme, Cerrone est provocant. Les pertes consécutives par KO ont fait de lui un outsider important, mais il est plus salé que jamais à propos des personnes qui dirigent les récits. Comme McGregor, il est las de ceux qui conduisent à ses défauts. Il aimerait donc créer le sien.

Et comme McGregor, perdre ne mettra pas fin à la carrière de Cerrone à l’UFC de si tôt. Il a tant fait pour l’entreprise, il aura plus de latitude que quiconque en ce qui concerne sa date d’expiration. Il n’est peut-être pas la vache à lait de McGregor, mais c’est une attraction perpétuelle. Et samedi, il prévoit de remplir ce rôle.

En ce qui concerne cet autre récit pratique, celui où il est censé utiliser les compétences de jiu-jitsu qui lui ont permis de réussir ses 17 meilleurs adversaires via la soumission, tout le monde peut aller cracher.

“Pour tous les analystes et experts qui sont là-bas et qui posent ces questions, vous seriez stupide de penser que cet homme n’a pas de défense de lutte, ou une sorte de défense de lutte, donc pour moi, je peux entrer et juste allez, ‘Oh, je vais le prendre vers le bas et le soumettre,’ obtenir la vraie vie, mec », a déclaré Cerrone. «Nous allons y aller et nous battre contre nos fesses. C’est ce qui va arriver. ”