Donald Cerrone nie avoir plongé contre Conor McGregor

Le poids welter de l’UFC, Donald Cerrone, a nié avoir plongé contre la superstar Conor McGregor lors de l’événement principal de l’UFC 246 il y a deux semaines.

McGregor n’a eu besoin que de 40 secondes pour assommer Cerrone et immédiatement après le combat, il y avait beaucoup de fans, et même certains membres des médias, qui accusaient «Cowboy» de plonger. Cerrone n’a pas dit grand-chose depuis le combat, mais il parle enfin de ce qui s’est passé dans le combat.

Cerrone a vu les commentaires l’accusant d’avoir lancé le combat et il n’est pas satisfait d’eux. Dans quelques réponses à un récent post sur son Instagram, “Cowboy” a nié avec véhémence avoir jeté le combat et a encouragé les fans qui croient qu’il l’a fait à ne pas le suivre.

Fan # 1: Après ce gros salaire pour faire une plongée, vous devez vivre gratuitement

Cerrone: Plongez-vous stupide motherf * cker ?? À qui pensez-vous parler? Obtenez une vie f * cking

Fan # 2: Vivez gratuitement et battez-vous pour de l’argent

Cerone: Tu penses que c’est drôle? Tu as l’impression que je suis le genre d’homme qui vendrait mon âme? Rendez-moi service et ne me suivez pas si c’est ce que vous ressentez

C’est un autre exemple de gens qui se rendent sur les réseaux sociaux et disent aux combattants du MMA des choses qu’ils ne feraient jamais dans la vraie vie. Dans ce cas, Cerrone est l’une des plus grandes légendes de tous les temps du sport et l’un des combattants les plus titrés de l’histoire du MMA. Pour les fans, il est assez horrible de l’accuser de lancer le combat avec McGregor, mais au moins Cerrone se défend et ne laisse pas les fans lui manquer de respect comme ils le sont.

Après la défaite rapide contre McGregor, recherchez Cerrone pour prendre un peu de temps avant de retourner dans l’Octogone plus tard cette année. Avec trois défaites consécutives par TKO, il n’est plus prétendant au titre, mais il est toujours un combattant passionnant à regarder en compétition quel que soit le résultat.

Croyez-vous que Donald Cerrone n’a pas plongé contre Conor McGregor?