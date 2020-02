Donald Cerrone partage son adresse et défie Troll de se montrer

Donald Cerrone est facilement l’un des combattants les plus populaires de la liste de l’UFC, mais il y a encore des fans de combat qui comptent parmi ses ennemis.

Un de ces fans s’est fait entendre sur l’un des récents messages Instagram de Cerrone, encourageant le combattant à prendre sa retraite et à poursuivre un autre cheminement de carrière.

Cerrone, jamais du genre à s’en moquer, a rapidement répondu en partageant son adresse personnelle et en invitant ce troll à venir tenter sa chance.

Cet échange a depuis été supprimé, mais The Sun a pu le capturer avant qu’il ne soit effacé du World Wide Web.

Voici comment cela s’est produit:

L’utilisateur Timmuts a commenté: «C’est peut-être une bonne idée de commencer une nouvelle carrière [sic]. Comme conduire des scooters des neiges… parce que les combats ne sont clairement pas quelque chose pour vous. »

Cerrone a écrit: «Dis-moi où je vis [hidden for privacy], NM 87015. Venez au ranch et tentez votre chance avec quelqu’un qui craint de se battre ?? Je vais laisser la porte ouverte pour toi ?? Mais vous êtes une petite garce effrayée qui parle de merde sur IG, alors montrons voyons quel genre d’homme vous êtes. “

Sans surprise, le commentateur en question n’a pas accepté cette invitation de Donald Cerrone. En outre, il n’aurait même pas répondu. C’est ce que nous appelons parler sans parler – quelque chose que personne ne peut accuser Cerrone de faire.

Cerrone détient une multitude de records de l’UFC, y compris la plupart des combats, la plupart des arrivées, la plupart des arrivées de coups de tête, la plupart des renversements et la plupart des bonus post-combat. Il suffit de dire que, malgré ses récentes pertes contre Tony Ferguson, Justin Gaethje et Conor McGregor, il est une légende absolue et peut-être un futur entrant au Temple de la renommée de l’UFC. Son dernier haineux en ligne, quant à lui, travaille probablement dans la fosse à vaisselle d’un arrêt de camion et vit avec sa maman.

Que pensez-vous de cet échange entre Donald Cerrone et son haineux en ligne?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 13/02/2020.