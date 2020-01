Donald Cerrone plus qu’heureux de rencontrer McGregor à 170 livres: «Il vient de prendre l’avantage»

Alors que les fans de combat n’étaient pas si surpris de voir le livre de l’UFC Conor McGregor contre Donald Cerrone dans son combat de retour plus tard ce mois-ci à l’UFC 246, beaucoup ont été pris au dépourvu lorsque la découverte de l’événement principal sera contestée à 170 livres.

McGregor, qui n’a pas combattu à l’intérieur de l’Octogone depuis octobre 2018, n’a déjà participé que deux fois au niveau des poids welters. Ces deux combats ont eu lieu contre Nate Diaz en 2016, dans lequel McGregor semblait plus lent, moins puissant et plus susceptible de gazer que jamais.

L’ancien champion des poids plumes et des poids légers de l’UFC a eu plus de temps cette fois-ci pour se muscler et s’installer pour concourir à 170 livres, mais beaucoup pensent que son prochain match avec Cerrone favorise toujours “Cowboy”.

Alors que Cerrone se serait battu avec McGregor à 155 livres – une division “Cowboy” en compétition depuis le début de sa carrière – le vétéran est plus qu’heureux d’obliger “Notorious” et d’essuyer une mauvaise coupe de poids.

“Il vient de prendre l’avantage”, a déclaré Cerrone lors d’une récente édition de sa série documentaire “Plus qu’un Cowboy. “” Beaucoup de réduction de ce poids, … faire en sorte de se battre pendant la semaine ne fait que lutter contre la réduction de poids, mais maintenant nous devons y aller et nous amuser. Oh, mec. Je vous remercie!”

Cerrone, 36 ans, vient de perdre deux fois de suite à 155 livres contre les meilleurs prétendants Tony Ferguson et Justin Gaethje. Le combattant vétéran était sur le point de se battre pour un titre potentiel avant de subir ces défaites et espère reprendre cet élan avec une victoire sur McGregor.

Même si Cerrone aurait mieux fait de vaincre «Notorious» à 155 livres afin de pousser le titre léger de Khabib Nurmagomedov, «Cowboy» n’a pas souri quand McGregor a appelé à un affrontement plus lourd au poids welter.

“C’était l’idée de Conor”, a déclaré Cerrone. «Nous nous préparions déjà, essayant de descendre vers 155, et il a dit que nous le faisions à 70 ans et je me disais« Terminé. D’ACCORD’. Cela ne m’importait jamais – le poids ne m’importait pas non plus.

«Le seul problème que je me suis battu… quand j’étais à 70 ans, ce sont ces gars-là sont gros. Gros gros. Je suis comme 177 en ce moment, 178, et c’est comme manger ce que je veux. Je pense qu’il veut profiter des vacances avec sa famille et manger et boire, entrer et s’amuser, donc je ne le blâme pas. Pourquoi pas?”

C’est un combat massif pour les deux superstars. Pour McGregor, c’est sa meilleure chance de retrouver la gloire à l’intérieur de l’Octogone, d’enregistrer son premier KO depuis 2016 et de faire de 2020 une année inoubliable. Quant à Cerrone, c’est sa meilleure occasion de venger ses récentes pertes et de prouver qu’il est toujours l’un des meilleurs combattants du jeu si tard dans sa carrière.

Que pensez-vous, Maniacs? Est-ce que Cerrone a l’avantage sur McGregor à 170 livres?

Faites le nous savoir!

