Donald Cerrone pourparlers Conor McGregor Fight

– Donald Cerrone a discuté de son prochain combat avec Conor McGregor lors de sa série documentaire sur Amazon «Plus qu’un cow-boy». Les faits saillants (via MMAWeekly) sont ci-dessous.

Au combat à 170: «C’était l’idée de Conor. Nous nous préparions déjà, essayant de descendre vers 155, et il a dit que nous le faisions à 70 ans et je me disais: «Terminé. D’accord, ça ne m’a jamais importé. Le poids ne m’importait pas non plus. Le seul problème que je me suis battu quand j’étais [170 pounds] sont ces gars sont grands. Gros gros. Je suis comme 177 en ce moment, 178, et c’est comme manger ce que je veux. Je pense qu’il veut profiter des vacances avec sa famille et manger et boire, entrer et s’amuser, donc je ne le blâme pas. Pourquoi pas? Il a juste pris l’avantage. Beaucoup de réduction de ce poids, ce qui permet de se battre pendant la semaine ne fait que lutter contre la réduction de poids, mais maintenant nous pouvons y aller et nous amuser. Oh, mec. Je vous remercie!”

Prendre des risques avant les combats: «Je serais un misérable fils de pute si tout ce que j’avais à faire était de me réveiller et de m’entraîner. Aller au lit, penser à l’entraînement, ça me ferait traverser le toit. Lorsque vous êtes sur ces vélos de montagne ou que vous jouez au paintball et que nous tirons sur les pistolets et que nous montons sur les chevaux, sur les motoneiges; c’est juste une version. Vous laissez simplement tout le reste disparaître et vous vous concentrez uniquement sur ce moment ou sur la chose que vous faites, puis nous revenons et nous nous entraînons et nous continuons à jouer plus fort. “