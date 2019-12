Donald Cerrone prévoit de «se tenir debout» avec Conor McGregor à l'UFC 246

Donald Cerrone est un favori des fans pour un certain nombre de raisons, notamment parce qu'il aime donner aux gens la valeur de leur argent. "Cowboy" prévoit de faire exactement cela quand il affrontera le retour de Conor McGregor le mois prochain.

Cerrone et McGregor se rencontreront dans l'événement principal de 170 livres de l'UFC 246. L'événement aura lieu le 18 janvier au T-Mobile Arena de Las Vegas.

Alors que beaucoup pensent qu'il a l'avantage dans le département de lutte, Cerrone ne prévoit pas de mener ce combat au sol aussi longtemps qu'il dure.

"Je vais aller là-bas et le défendre parce que c'est ce que tout le monde veut voir", a déclaré Donald Cerrone dans une interview avec MMA Junkie. "Quelqu'un a dit plus tôt que c'était comme se battre pour ne pas gagner presque, mais bon sang non. Je préfère entrer dans l’histoire comme ayant le plus grand combat et perdre que de lutter pour gagner et gagner. Je vais là-bas pour mettre la ligne et jeter et donner à tout le monde ce qu'ils veulent voir. Pour moi, c'est ce que je veux que mon héritage soit. Je ne veux pas être le gars qui a pris la voie facile et a juste mené le combat entier et a essayé de pointer le combat. Sûrement pas. Je vais me lever et essayer de jeter. "

Cerrone et McGregor chercheront à retrouver leur voie gagnante lorsqu'ils seront à la tête du premier événement à la carte de 2020. Le Cerrone, âgé de 36 ans, vient de subir des pertes consécutives contre Tony Ferguson et, plus récemment, Justin Gaethje.

McGregor n'a pas goûté à la victoire à l'intérieur de l'Octogone depuis plus de trois ans lorsqu'il a marqué l'histoire en éliminant Eddie Alvarez à l'UFC 205, remportant le titre léger pour devenir le premier à détenir deux titres dans deux catégories de poids différentes simultanément. "The Notorious" aurait une occasion unique d'affronter Floyd Mayweather dans le ring de boxe – perdant via le 10ème round TKO – avant de retourner à l'UFC en octobre 2018. McGregor a affronté Khabib Nurmagomedov pour le titre UFC léger à UFC 229 et a été présenté au quatrième tour par le champion invaincu.

Même avec la longue mise à pied et les nombreux mois entre les victoires à l'UFC, Cerrone attend la meilleure version de McGregor quand ils entreront en collision dans un affrontement de marquis à l'UFC 246.

"(J'attends) le même enfant affamé qu'il y a toujours eu", a déclaré Cerrone. «Il vient me couper la tête. Il y a beaucoup de poids dans ce combat, donc je vais probablement trouver le meilleur Conor McGregor. »

Qui va lever la main à l'UFC 246, Donald Cerrone ou Conor McGregor?