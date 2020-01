Donald Cerrone prévoit de soutenir Conor McGregor: «J’aime aussi me battre»

Donald Cerrone est un attaquant dangereux, mais dans son combat contre l’UFC 246 avec Conor McGregor, de nombreux fans croient qu’il sera surpassé dans ce département.

Cerrone supplie de différer et dit qu’il prévoit de combattre McGregor sur les pieds, même s’il comprend que le retrait serait la décision la plus sage.

“Tu sais, je devrais probablement [try to grapple], mais je ne pense pas que je le ferai “, a déclaré Cerrone à ESPN (via MMA Mania). «J’aime aussi me battre, j’aime entrer et jeter. Tout le monde dit que son standup est incroyable, alors pourquoi ne pas aller le tester? »

“Tout le monde dit:” vous voulez juste rester là et vous allez vous faire assommer, c’est un jeu stupide, c’est une décision stupide. “Mais c’est ma décision, c’est ma stupidité. Qui êtes-vous pour me dire ce que je peux faire? “

“Je sais qui je suis, je me regarde dans le miroir et je sais exactement qui je suis, donc je dois prendre la décision”, a conclu Cerrone. “Je veux, pourquoi ne voudrais-je pas me tenir avec l’un des meilleurs? Pourquoi pas? Puis-je prendre le coup de poing? C’est la question que je veux savoir. Peut-il prendre mes putains de coups de pied? C’est la question que je veux savoir.

“Peut-être que Conor me tirera dessus.”

Cerrone vient de réaliser une paire de pertes d’arrêt pour les meilleurs prétendants légers Justin Gaethje et Tony Ferguson. Avant cela, il a remporté des victoires consécutives contre les prétendants légers Al Iaquinta et Alexander Hernandez. Cerrone détient les records de l’UFC pour le plus de victoires et le plus de finitions. Il a 36-13 au total.

McGregor, quant à lui, a une fiche globale de 21-4. L’Irlandais n’a pas combattu depuis octobre 2018, lorsqu’il a été présenté par Khabib Nurmagomedov dans le but de récupérer le titre de poids léger de l’UFC.

Quel plan de match pensez-vous que Donald Cerrone devrait utiliser à l’UFC 246?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 14/01/2020.