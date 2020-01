Donald Cerrone réagit après l’UFC 246

Image via @ufc sur Instagram

Un combat des poids mi-moyens mettant en vedette les anciens hors concours des poids légers Donald Cerrone et Conor McGregor en tête d’affiche de l’événement UFC 246 de ce soir à Las Vegas.

Donald Cerrone est entré dans l’UFC 246 dans l’espoir de rebondir, après avoir subi des pertes consécutives de TKO contre Justin Gaethje et Tony Ferguson dans ses derniers efforts.

Avant le dérapage, «Cowboy» menait une séquence de trois victoires consécutives, qui comprenait des victoires sur Mike Perry, Alexander Hernandez et Al Iaquinta.

Pendant ce temps, Conor McGregor retournait dans la cage pour la première fois depuis l’UFC 229 en octobre 2018, où il avait subi une perte de soumission au quatrième tour contre Khabib Nurmagomedov dans sa tentative de récupérer le titre léger des promotions.

Avant son revers face au Russe invaincu, ‘Mystic Mac’ remportait deux victoires consécutives contre Eddie Alvarez et Nate Diaz respectivement.

L’événement principal de l’UFC 246 de ce soir était une affaire unilatérale alors que McGregor est sorti de la porte en se balançant et a finalement mis ‘Cowboy’ à terre avec un coup de pied. À partir de là, l’Irlandais déclencherait une pléthore de frappes au sol et au livre avant que l’arbitre n’intervienne pour mettre un terme à l’action.

Résultat officiel de l’UFC 246: Conor McGregor bat. Donald Cerrone via KO au Round 1

Après la conclusion de la vedette de cette soirée, Donald Cerrone s’est entretenu avec le commentateur de l’UFC, Joe Rogan, dans son interview après le combat.

Voici ce que «Cowboy» avait à dire:

«Oh mec, il m’a tout de suite attrapé avec ces coudes. Comme détruit la merde hors de moi et puis la tête m’a donné un coup de pied. Quel super plan de match il avait l’homme. Oh à 100%, je n’avais jamais rien vu de tel. Cela m’a égaré. Il m’a cassé le nez et il a commencé à saigner, puis il a reculé et la tête m’a donné des coups de pied. J’étais comme oh mec, je me suis fait botter le cul si tôt. Je vais continuer à me battre avec l’homme. J’adore ce sport. “

Cette défaite a marqué le troisième rang consécutif de Donald Cerrone, après avoir subi des revers de TKO face à Justin Gaethje et Tony Ferguson.

Qui aimeriez-vous voir Donald Cerrone se battre ensuite après sa défaite contre Conor McGregor lors de l’événement UFC 246 de ce soir à Las Vegas? Sonnez dans la section des commentaires PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 18 janvier 2020

