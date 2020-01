Donald Cerrone répond aux affirmations selon lesquelles il s’étouffe dans de grands combats

Image via @ufc sur Instagram

Donald Cerrone a remporté de nombreux combats pendant son séjour à l’UFC. Plus que quiconque, en fait. Cela dit, il a échoué dans quelques gros combats, ce qui a amené certains fans à suggérer qu’il craque sous la pression.

S’exprimant lors d’une conférence de presse mercredi avant son combat en tête d’affiche de l’UFC 246 avec Conor McGregor, Cerrone a répondu à ces préoccupations.

Il croit que son combat avec McGregor est aussi grand qu’ils viennent – et que la pression devrait être très élevée en conséquence – et dit qu’il a l’intention de gagner tout de même.

“Il est le double champion de la ceinture, donc vous pouvez certainement dire que c’est, à ce jour, la bataille la plus difficile”, a déclaré Cerrone (via MMA Fighting). “Je suis content, mec, parce que c’est” Cowboy, pouvez-vous combattre le grand combat? Vous ne réussissez jamais dans le grand combat. “Eh bien, putain de mère, voici le plus gros. Voyons voir.”

Cerrone a également évoqué l’opinion répandue selon laquelle il serait sage de faire glisser son combat avec McGregor vers le tapis et de rechercher une soumission. Il dit que ce n’est pas si simple et a réitéré son intention de combattre McGregor sur les pieds.

«Pour tous les analystes et experts qui sont là-bas et qui posent ces questions, vous seriez f ** king stupide de penser que cet homme n’a pas de défense de lutte, ou une sorte de défense de lutte, alors pour moi, je peux juste entrer et allez, “Oh, je vais le descendre et le soumettre”, allez voir la vraie vie, mec “, a déclaré Cerrone. «Nous allons y aller et nous battre contre nos fesses. C’est ce qui va arriver. “

Que pensez-vous de ces commentaires de Donald Cerrone? Pensez-vous qu’il peut faire bouleverser Conor McGregor à l’UFC 246 ce week-end?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 16/01/2020.