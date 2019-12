Donald Cerrone répond aux complots qu'il va plonger contre Conor McGregor

Image: Donald Cerrone sur Instagram

La superstar de l'UFC, Conor McGregor, devrait retourner dans l'Octogone en face de Donald Cerrone à l'UFC 246 le 18 janvier. combats lucratifs pour l'UFC.

Qu'il suffise de dire qu'il y aura beaucoup en jeu lorsque McGregor combattra Cerrone en janvier. À tel point que certains fans ont émis l'hypothèse que l'UFC pourrait payer Cerrone pour plonger contre McGregor, ouvrant ainsi la porte à des combats plus lucratifs pour McGregor.

S'adressant à MMA Fighting, Cerrone a répondu à ces complots. Sans surprise, il les nie avec véhémence.

"Bon sang non, je ne m'incline pas", a déclaré Cerrone. "Il y a un tas de merdes qui circulent, les gens me disent" j'ai entendu dire que vous êtes payé pour faire une plongée ". Il n'y aurait pas assez d'argent au monde pour que quelqu'un me paie pour faire une plongée. Je ne pourrais jamais me regarder dans le miroir si quelqu'un me payait pour plonger. Merde, ça n'arrive jamais.

"Je préfère me battre gratuitement que de prendre de l'argent pour perdre. Ce n'est pas moi. Je vais me battre comme je le fais à chaque fois. "

Cerrone, qui enchaîne les défaites consécutives contre Tony Ferguson et Justin Gaethje, a également adressé des critiques selon lesquelles il ne représente plus un test dangereux pour McGregor.

«Je suis toujours n ° 4 ou 5 ou peu importe ce que je suis. Ce n'est pas comme si je me fais battre par des clochards, quelque part là-bas, je me fais culbuter dans le classement », a déclaré Cerrone. "Je ne sais pas où je suis assis, mais je suis toujours en haut de la liste."

Sur une note similaire, Cerrone estime que McGregor, qui court une longue mise à pied et une défaite contre Nurmagomedov, est toujours aussi dangereux.

«Je m'attends au meilleur Conor que vous ayez jamais vu. Je le fais vraiment », a déclaré Cerrrone. «Il a tellement de doutes et de questions auxquelles il doit répondre. Je pense qu'il s'entraîne très fort, il vient et je pense qu'il sera le meilleur Conor que vous ayez jamais vu. "

Selon vous, qui sortira vainqueur lorsque Donald Cerrone et Conor McGregor se battront en janvier?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 23/12/2019.