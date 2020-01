Donald Cerrone réprimandé par Stephen A. Smith pour sa performance “atroce” à l’UFC 246

Le commentateur d’ESPN, Stephen A. Smith, a réprimandé Donald Cerrone pour une performance “atroce” contre Conor McGregor dans le tournoi principal de l’UFC 246.

Cerrone a été éliminé par des frappes de McGregor au début du premier tour, sa troisième défaite consécutive par TKO après les défaites contre Justin Gaethje et Tony Ferguson lors de ses deux derniers combats. Après l’événement, Smith est apparu sur le combat post-combat ESPN + et a déchiré Cerrone pour ce qu’il a considéré comme une performance terrible.

Voici ce que Smith a dit (h / t MMAjunkie.com).

“Je suis assez dégoûté. Permettez-moi d’être très, très clair: je suis honoré d’être ici avec vous. Je suis un spectateur qui regarde le sport. Je m’attendais à voir plus de 40 secondes. Je prédis que McGregor allait gagner ce combat en deux manches. Je pensais qu’il le retirerait », a déclaré Smith.

“Voici l’affaire: 15 secondes plus tard,” Cowboy “Cerrone a été fait. Il a été frappé avec ces épaules dans le corps à corps, et il a fini. On aurait dit qu’il avait abandonné. Ce n’était qu’une performance atroce de sa part. »

Bien que Cerrone ait été terminé assez tôt dans le combat, le coup de pied que McGregor a infligé aurait gravement blessé quiconque, sans parler des coups de poing de suivi qui ont terminé le travail. Si quoi que ce soit, la façon dont le combat s’est déroulé en dit plus sur la domination de McGregor plutôt que sur le fait que Cerrone ait fermé ses portes.

Pourtant, cela n’a pas empêché Smith de déchirer Cerrone pour sa performance.

“Vous connaissez la différence entre un combattant qui est calme, cool, rassemblé et prêt pour la pression, et il est pesé par quelqu’un qui est clairement au-dessus de sa tête. Quand tu regardes ‘Cowboy’ Cerrone, ce n’était pas un gars qui était prêt à se battre ce soir. Nous savions que Conor allait être préparé », a déclaré Smith.

«Nous savions que Conor allait être prêt. Nous nous sommes demandé s’il le retirerait tôt ou non. De toute évidence, au fur et à mesure que le combat continue, ‘Cowboy’ Cerrone est le gars le plus gros et le plus fort – soi-disant. Qu’il soit blessé en 15 secondes, s’éloigne du corps à corps et laisse toujours Conor lui revenir? Allons. Tu es plus intelligent que ça, sauf pour ce soir. “

Êtes-vous d’accord avec ce que Stephen A. Smith a dit à propos de Donald Cerrone?