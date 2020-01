Donald Cerrone révèle «la meilleure façon» de battre Conor McGregor à l’UFC 246

LAS VEGAS – Il y a des centaines de façons dont Donald Cerrone contre Conor McGregor pourraient jouer samedi soir à l’UFC 246. Le combat est un jeu de pouces, après tout.

Si son combat de tête d’affiche de poids welter était un roman et que Cerrone (36-13 MMA, 23-10 UFC) était l’auteur, cependant, il écrirait le script d’une manière spécifique. Mardi, lors d’un entretien avec MMA Junkie, «Cowboy» a décrit la manière idéale dont il pourrait battre McGregor (21-4 MMA, 9-2 UFC).

“La meilleure façon? KO coup de tête au quatrième tour », a déclaré Cerrone. «Je veux (explétif) aller là-bas et être testé, le tester, et faire glisser et baver et en obtenir. Je m’entraîne dur pour ça. Je suis là pour ça. Il y a beaucoup de gloire à assommer quelqu’un tout de suite. Il y a plus de gloire pour moi à me battre et à devoir répondre à ces questions dans votre esprit.

«Lorsque vous vacillez, vous vous blessez et vous devez prendre du recul et mordre pour continuer? C’est la maladie (explétive) que j’ai que j’aime. Si je pouvais l’écrire parfaitement, ce serait un combat acharné, traînez-le à travers la saleté. “

Le scénario UFC 246 parfait de Cerrone se concentre autour de lui debout et échangeant avec McGregor, qui a été soumis à plusieurs reprises. Alors que certains remettent probablement en question cette ligne de pensée, Cerrone a une réponse pour les critiques. C’est son combat – pas le vôtre.

“Je ne me bats pour aucun de vous”, a déclaré Cerrone. “Je me bats pour moi. C’est ce que je veux faire. Ensuite, tout le monde dit: «Pourquoi ne descendez-vous pas Conor?» Vous ne pensez pas que Conor forme le jiu-jitsu? Vous ne pensez pas qu’il a quelque chose (d’un jeu au sol)? (Peut-être) depuis qu’il a été soumis, il s’est dit: «Peut-être que je devrais travailler là-dessus. Je devrais peut-être travailler sur ma lutte. »

«Tu penses que je peux juste sortir et le trébucher comme ça et il va tomber? Je suis sûr qu’il a une bonne défense contre le retrait, mais je vais là-bas me battre pour moi – pas pour quelqu’un d’autre. Si je veux sortir et me tenir debout, puis-je prendre la main gauche (explétive)? C’est à moi de décider, et je ne peux pas attendre. “

L’UFC 246 aura lieu samedi au T-Mobile Arena. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

