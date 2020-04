Donald Cerrone révèle que deux jours avant de combattre Conor McGregor à l’UFC 246, il s’est rendu compte qu’il ne voulait pas être là

Image via @ufc sur Instagram

En janvier à l’UFC 246, Donald Cerrone a échoué dans sa lutte contre Conor McGregor, subissant une perte de 40 secondes contre “The Notorious” dans l’un des plus grands combats de sa carrière.

Cerrone devrait faire son retour le 9 mai contre l’ancien champion des poids légers Anthony Pettis, une revanche de leur premier combat en 2013, où Cerrone a échoué, subissant une perte au premier tour.

Alors qu’il se prépare à revenir à l’UFC 249 avec son entraîneur-chef croyant qu’il aura un nouvel incendie, Cerrone a récemment parlé de son affrontement avec McGregor, qui avait duré des années. S’adressant à Brett Okamoto d’ESPN, Cerrone a révélé que la mauvaise personne en lui-même était sortie et que ce n’était pas “Cowboy” qui était apparu dans le combat.

«Donald est arrivé; Cowboy n’était pas là… Plus grand combat, toute l’attention, mon temps pour briller, je ne voulais pas être là. C’était fou, mec. Deux jours avant de combattre Conor McGregor, @Cowboycerrone savait qu’il ne voulait pas être là. (via @bokamotoESPN) pic.twitter.com/4hgptzC506 – ESPN MMA (@espnmma) 28 avril 2020

“Donald est arrivé, Cowboy n’était pas là. Le mauvais gars s’est présenté, ne pouvait pas se mettre en route, ne pouvait pas être excité, ne pouvait pas se faire virer, ne voulait pas être là. Le plus grand combat, toute l’attention, mon temps pour briller, je ne voulais pas être là. (Expletive) c’était un fou. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, je ne sais pas comment changer ça, mais ça craint l’homme. “

Cerrone a ensuite admis qu’il se rend compte parfois qu’il se présente aux combats et parfois qu’il ne le fait pas, mais il a reconnu deux jours à l’avance qu’il ne voulait pas être là.

«Parfois, je me présente là-bas et je suis prêt, je suis excité et je suis prêt à partir, parfois j’y arrive et je me dis« Je ne veux même pas être ici. «Alors, je ne sais pas, aucune idée, j’aurais aimé avoir la réponse. Deux jours avant le combat, j’étais f *** comme, c’était juste difficile. Quand je suis arrivé là-bas ce matin-là, c’était comme «Mec, f ** k», je ne le sentais pas. »

Avec plus de 50 combats dans sa carrière professionnelle, il est difficile de donner un coup de coude à Cerrone qui est toujours prêt à intensifier et à combattre n’importe quel adversaire avec un laps de temps donné. Bien que la lutte contre McGregor n’ait pas suivi son chemin, Donald Cerrone cherche à se remettre dans le pétrin à l’UFC 249 le 9 mai et a même dit à ESPN qu’il se battrait sur les trois événements que l’UFC a prévu pour un 7 -étirement de jour.

Que pensez-vous des commentaires de Donald Cerrone sur l’UFC 246?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPenn.com le 28/04/2020