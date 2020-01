Donald Cerrone s’avère être un papa badass

Donald Cerrone et Conor McGregor donneront le coup d’envoi du calendrier de télévision à la carte de l’UFC 2020 le 18 janvier lorsqu’ils feront la une de l’UFC 246 à Las Vegas. Le combat sert de retour très attendu de McGregor dans l’octogone après 14 mois, tandis que Cerrone reçoit la plus grande opportunité de ses presque 14 ans de carrière. Dans le cadre d’une série occasionnelle avant le match, revenons à une interview mémorable de Cerrone dans laquelle il a brisé l’anxiété et les nerfs qu’il ressent avant ses combats.

Donald Cerrone a toujours été un compétiteur motivé.

Cependant, quarante-quelque chose se bat dans sa carrière professionnelle “Cowboy” a trouvé une nouvelle force motrice. En 2018, Cerrone est devenu le père de son fils Danger. Trois combats plus tard à l’UFC sur ESPN + 9 en mai 2019, Cerrone et son fils ont partagé un moment spécial à l’intérieur de la cage à Ottawa, Ontario, Canada.

Un léger outsider entrant dans son tournoi principal de cinq rondes contre Al Iaquinta, l’ancien prétendant au titre des poids légers de l’UFC, Cerrone, a mis en place une clinique frappante. Pendant une grande partie des 25 minutes, Cerrone a choisi Iaquinta à part.

La performance a été suffisante pour mériter à “Cowboy” un hochement de tête unanime de la part des juges, ainsi qu’une interview après combat tout en tenant son fils. Dans sa question d’ouverture, l’intervieweur de l’UFC Michael Bisping a noté le moment spécial auquel Cerrone a répondu.

“Plus important encore, à quel point ce poncho est ce poncho que ce garçon porte?”, A demandé Cerrone. «Pas mal pour un« Don qui boit un jour », hein? Zut. Je suppose que je le fais pour tous les vieux, mec. Il y a encore une chance. “

La victoire sur Iaquinta était la troisième consécutive de Cerrone depuis qu’il est devenu père. Radié par certains avant la séquence, Cerrone a clairement indiqué qu’il tentait de remporter le titre. Mais il y avait une option loin de l’image du titre que Cerrone considérait comme une option viable.

“Je viens, mec. Je suppose que le «Papa Cerrone» est désormais 3-0. Je suis sur une nouvelle mission. Je dois construire ce garçon une piscine.

«Je veux le titre. Quoi que cela signifie, mec. À moins que Conor McGregor, vous voulez me battre en juillet. Je suis prêt. Le 4 juillet, faisons-le. “

Le combat n’a pas lieu le 4 juillet, mais il y aura probablement des feux d’artifice lorsque Cerrone et McGregor entreront dans la cage le 18 janvier. L’UFC 246 aura lieu au T-Mobile Arena de Las Vegas. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et ESPN + / UFC Fight Pass.

